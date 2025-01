Liebe Leser:innen,

zuallererst möchte ich Danke sagen. Danke, dass ihr uns unterstützt und es so auf den letzten Metern ermöglicht habt, unser Spendenziel zu erreichen und gesichert ins neue Jahr zu starten! Wo wir im Dezember ganz schön nervös waren, sind wir nun umso erleichterter und können mit freiem Kopf an die Arbeit des noch jungen Jahres gehen. Das ist nur dank euch möglich.

Zu tun haben wir genug, immerhin steht schon im Februar die Bundestagswahl an. Zeit zum Verschnaufen ist da kaum. Dabei könnte ich die gerade ziemlich gut gebrauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viel von Besinnlichkeit haben die letzten Wochen eines Jahres für mich in der Regel nicht. Das mag auch am Chaos Communication Congress liegen. Dort haben meine Kollegin Chris und ich dieses Mal einen Vortrag zur autoritären Wende der zerbrochenen Ampel-Koalition gehalten.

Es waren viele Leute im Saal und die Gespräche danach haben uns gezeigt, dass wir nicht allein sind in unserer Empörung. Das gibt mir sehr viel Kraft und auch Tatendrang, weiterzumachen und zu graben. Auf der anderen Seite fühle ich mich nach den Congressen aber auch immer ziemlich erschöpft – nicht zuletzt wegen schmerzender Füße und mangelnden Schlafs. Selbst ohne Schrittzähler bin ich sicher, dass ich wohl täglich weit mehr als 10.000 Schritte hinter mich gebracht habe.

Daher freue ich mich nun auf ein Wochenende der physischen Regeneration, damit sich all die Ideen und Gedanken in meinem Kopf gut umsetzen lassen. Denn an denen mangelt es nicht.

Ein gutes neues Jahr auch euch!

anna