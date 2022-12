Spende jetzt!381.000 Euro in zwei Wochen – schaffen wir das?

Das ist der kürzeste Spendenaufruf, den wir je veröffentlicht haben. Alles ist gesagt, alles ist klar: Wir brauchen noch 381.000 Euro in diesem Jahr. Denn der Kampf um digitale Grund- und Freiheitsrechte geht weiter. Dafür braucht es uns. Und dafür brauchen wir euch.

In der Regel unterstützen uns jene Menschen, die uns tagtäglich lesen, die uns gut kennen oder die uns schon einmal gespendet haben. Ihr alle wisst, was wir tun: Wir kämpfen jeden Tag für digitale Grund- und Freiheitsrechte! In einem Team von 19 Menschen bringen wir euch die wichtigsten netzpolitischen Themen und Debatten auf den Bildschirm. Ohne Werbung, ohne Paywall, ohne Tracking. Niemand muss mit Geld oder Daten dafür zahlen, um uns zu lesen. Weil ein Teil jener, die uns lesen, uns auch finanziell unterstützt.

Klar ist auch: Nicht alle von euch können uns finanziell unterstützen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns einfach nur lest, über unsere Themen sprecht und vielleicht jemanden davon überzeugt, dass Verschlüsselung eine wichtige Sache und gar nicht so aufwändig ist.

Für alle anderen, die zum Jahresende eine kleine Summe entbehren können: Wir wissen, dass es in unserer Welt einen Haufen Probleme gibt. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die helfen, die Leben retten und sich für andere einsetzen. Es braucht sie, sie verdienen jede Unterstützung. Aber in einer Gesellschaft, die nicht frei kommunizieren kann, kann der Kampf für eine bessere Welt ein Wagnis und mitunter sogar lebensbedrohlich sein. Freie und geschützte Kommunikation ist die Grundlage für gesellschaftliche Freiheit!

Darum unterstützt uns jetzt – damit wir weiter für unser aller Freiheit kämpfen können.

Uns fehlen noch 381.000 Euro, um unsere Arbeit im kommenden Jahr fortsetzen zu können. Wenn alle von euch, die uns heute lesen, gerade einmal 8 Euro spenden, wäre dieses Ziel schon erreicht.

Vielen Dank!