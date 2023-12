Wir freuen uns sehr, seit November zwei weitere Mitglieder in unserem Team begrüßen zu können! Anke Prochnau ist seit Kurzem die neue Geschäftsführerin von netzpolitik.org. Unterstützt wird sie von unserer neuen Mitarbeiterin für Finanzen und Controlling Katja Gips, Betriebswirtin für Non-Profit-Organisationen.

Unsere neue Geschäftsführerin Anke

„Das fühlt sich ähnlich gut an wie damals“, dachte Anke Prochnau spontan während der Bewerbungsgespräche bei netzpolitik.org, zu denen sie aus dem hessischen Offenbach nach Berlin gereist ist. In den 90er-Jahren war sie Geschäftsführerin der taz Bremen und sieht herzerwärmende Parallelen zu netzpolitik.org: ein Team mit politischen Anspruch, der nötige Pragmatismus einer Redaktion, die täglich liefert, dazu eine lebhafte Selbstverwaltung, Einheitslohn und reichlich Humor.

Nach ihrer Zeit bei der taz studierte Anke Soziologie und arbeitete danach viele Jahre in der Wissenschaft, unter anderem als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Frankfurt am Main am Institut für Politikwissenschaft sowie als Lehrbeauftragte an der Hochschule Bremen im Bereich Gesellschaftswissenschaften.

In den 2010er-Jahren war Anke Prochnau unter anderem Referentin im Organisationsbereich Hochschule und Forschung der Gewerkschaft GEW und dann in der Verwaltung von attac tätig. Zuletzt war sie Mitglied der Geschäftsführung sowie Abteilungsleiterin Finanzen & Verwaltung von medico international.

Neben ihrer Arbeit in Wissenschaft und Verwaltung hat Anke mehrere Fortbildungen als Coach zu den Themen Diversität und Prozessbegleitung gemacht. Schon jetzt wissen wir ihren analytischen Blick, ihr empathisches Wesen und ihre Lösungsorientierung zu schätzen.

Katja: Buchhaltung und Controlling mit Non-Profit-Expertise

Katja Gips war netzpolitik.org als langjährige Leser:in verbunden, als sie sich buchstäblich als Unicorncat bei uns bewirbt: Sie ist Betriebswirtin für Non-Profit-Organisationen und bringt mehrjährige Expertise als Mitarbeiterin in der Buchhaltung für gemeinnützige Vereine mit.

Katja ist ausgebildete Handelsfachwirtin, hat im Anschluss daran Sportwissenschaften auf Diplom studiert und dann im Rehasport gearbeitet.

Rund um das Jahr 2015 ließen ihr die Grund- und Menschenrechte keine Ruhe und bei Katja wuchs der Wunsch, sich stärker gesellschaftlich zu engagieren. Auslöser waren unter anderem die Migrationsbewegungen und die zunehmend polarisierte gesellschaftliche Debatte in den Folgejahren.

In den vergangenen Jahren hat Katja haupt- und ehrenamtlich mehrere gemeinnützige Vereine unterstützt, die sich für Menschenrechte, Umweltschutz und die Verteidigung der Grundrechte einsetzen.

Bald stellte sie fest, dass sich ihre erlernten betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zwar gut auf die Privatwirtschaft, nicht aber auf gemeinnützige Vereine übertragen lassen. Sie hat sich daher gezielt zur Betriebswirtin für Non-Profit-Organisationen weitergebildet.

Den ausgleichenden Sport betreibt Katja weiterhin, allerdings in ihrer Freizeit: Mit Leidenschaft schwimmt, paddelt und surft sie – vor allem in und auf den Meeren dieser Welt, deren bunter Artenreichtum sie fasziniert. Wir freuen uns, mit Katja in den kommenden Jahren bei netzpolitik.org die großen Wellen zu reiten!