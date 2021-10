Bei der Wikipedia können alle mitmachen, aber gemeint ist nicht, dass alle selbst ihre Einträge schreiben sollen. In dieser Folge berichtet Redakteurin Anna von einer Recherche rund um die Wikipedia-Seiten von Bundestagsabgeordneten und erklärt, warum sich oft ein Blick in die Bearbeitungshistorie lohnt.

NPP 238 - Off The Record



https://netzpolitik.org/wp-upload/2021/10/NPP238-Off-The-Record.mp3

Wikipedia ist für viele immer noch erste Anlaufstelle, wenn man mal nicht weiter weiß oder dringend sein Wissen zur mexikanischen Wrestling-Szene aufbessern muss, um die Steuererklärung zu prokrastinieren. Aber wie neutral sind die dort dargestellten Informationen? Zum Beispiel, wenn die Beschriebenen selbst an ihren Einträgen herumdoktorn?

Für unsere Redakteurin Anna ist Wikipedia vor allem eine Fundgrube: Gemeinsam mit dem ZDF Magazin Royale hat sie für eine Recherche die Wikipedia-Artikel der 709 Bundestagsabgeordneten der vergangenen Wahlperiode ausgewertet – es geht also um den Zeitraum vor der Wahl und um Abgeordnete, die womöglich auch im damals laufenden Wahlkampf ein Interesse daran hatten, sich in möglichst gutem Licht zu zeigen.

Im Laufe der Recherche findet sie Abgeordnete, die nicht immer die enzyklopädische Relevanz ihrer Aktivitäten einschätzen können, andere, die manche Formulierungen lieber von ihrer Wikipedia-Seite verschwinden lassen möchten und einen FDP-Landesverband in Thüringen, dessen bemerkenswerte Aktivität beim Editieren von Einträgen etwa zum 1. Deutschen Bratwurstmuseum bis heute nicht abschließend geklärt werden konnte.

Weil das Ganze ja ein Werkstattgespräch ist, berichtet Anna außerdem noch von den öffentlich verfügbaren Werkzeugen, mit denen theoretisch jede interessierte Person mit Zeit und Neugier solche Recherchen machen kann. Schließlich liegen versteckt im Kleingedruckten der Edit-Historie unter zahlreichen Einträgen noch ungehobene Geschichten vergraben.

Zum Schluss bekommt ihr wie immer noch ein paar Medientipps der Redaktion und es geht um die aktuelle Spendenentwicklung. Viel Spaß beim Zuhören und schreibt uns alle kritischen und lobenden Rückmeldungen gerne in die Kommentare.

Mit in dieser Folge: Anna Biselli und Chris Köver

Shownotes:

Die Recherche

Die Tools

Diskussionen in der Wikipedia

Medientipps & Money Talk

