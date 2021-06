In der neuen Folge unseres Hintergrund-Podcasts gibt es mal wieder einen Einblick in das Organisationsgefüge von netzpolitik.org. Wir erzählen euch von unseren Klausurtagungen, bei denen wir die großen Weichen stellen und die kleinen Erlebnisse feiern.

NPP 231 - Off The Record



Entscheidungen zu treffen ist manchmal gar nicht so leicht. Erst recht nicht, wenn ein Kollektiv von 15 Leuten am Entscheidungsprozess beteiligt ist. Damit das bei netzpolitik.org irgendwie klappt, hat sich bei uns das Instrument der Klausurtagung etabliert. Alle paar Monate kapseln wir uns für ein bis zwei Tage von der Außenwelt ab und besprechen die großen Linien und wichtigen Weichenstellungen für unser Projekt. Anna, Ole, Stefanie und Ingo erzählen in dieser OTR-Folge darüber, wie das abläuft und wie sich unsere Klausurtagung seit dem ersten Treffen am See verändert haben.

Nach den Medientipps des Monats geht es zum Schluss wie immer um das liebe Geld: Wir sprechen mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska über unsere Spendenentwicklung im April 2021 und über eine ungewöhnliche Geldquelle.

Mit in dieser Folge: Anna Biselli, Ingo Dachwitz, Ole und Stefanie Talaska.

