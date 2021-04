NPP 227 - Off The Record



https://netzpolitik.org/wp-upload/2021/04/NPP227-Off-The-Record.mp3

In der neuen Folge unseres Hintergrund-Podcasts Off The Record geht es um ein weit verzweigtes Desinformationsnetzwerk der politischen Rechten. Mit Websites wie „Unser Mitteleuropa“ oder „Klimaschwindel“ tut das Unternehmen „New Network Communications“ so, als gebe es hier unabhängige oder journalistische Informationen zu Themen wie Migration, Klimawandel und Corona. In Wirklichkeit gibt es enge Verbindungen zu den rechtsaußen-Parteien AfD und FPÖ. Alexander Fanta und Daniel Laufer erzählen, was sie herausgefunden haben und wie sie bei der Recherche vorgegangen sind.

Am Anfang der Folge machen wir aber erstmal etwas Neues. Alle Gäste des Podcasts geben einen netzpolitischen Lesetipp. Unsere Kolleg:innen sind schließlich wahre Informationsfresser:innen, die permanent Veröffentlichungen mit netzpolitischem Bezug aufnehmen. Einige davon aus dem letzten Monat empfehlen wir ab jetzt in dieser neuen Rubrik.

Zum Schluss geht es wie immer um das liebe Geld: Wir sprechen mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska über unsere Spendenentwicklung im Januar 2022 und über unser Eine-Millionen-Euro-Spendenziel für das neue Jahr.

Mit in dieser Folge: Ingo Dachwitz, Alexander Fanta, Daniel Laufer und Stefanie Talaska.

Shownotes:

Der Podcast „Off The Record“ erscheint immer am ersten Samstag des Monats und gibt Einblicke in den Maschinenraum unserer Redaktion. Welche aktuellen Themen haben wir begleitet, wie lief die Recherche ab und warum schauen wir auf eben diese Geschichten? „Off The Record“ ist Teil des Netzpolitik-Podcasts NPP und auf dem gleichen Feed zu abonnieren. Ihr könnt diese Folge des Podcasts auch im MP3-Format oder als OGG-Datei herunterladen oder bei Spotify abonnieren.