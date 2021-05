In der neuen Ausgabe unseres Werkstatt-Podcasts geht es um die verhärteten Fronten in der Debatte um Luca, um die Hintergründe der Video-Aktion #allesdichtmachen und um die Frage, wieso wir über den Partei-Mitgliedsantrag eines Schauspielers berichten.

NPP 229 - Off The Record



https://netzpolitik.org/wp-upload/2021/05/NPP229-Off-The-Record.mp3

Corona hat uns nach einem halben Jahr (mehr oder weniger) Lockdown weiter fest im Griff. Der Umgang mit der Pandemie ist heute gleich zweifach Thema in unserem Hintergrund-Podcast:

Im April sorgten Videos von 51 Schauspieler:innen für Aufsehen, die sich unter dem Hashtag #allesdichtmachen über die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung lustig machten. Zur Bewertung der Aktion wurde schon viel diskutiert, doch unser Kollege Daniel Laufer hat in den letzten Wochen Informationen ausgegraben, die zeigen: Dass die Videos teilweise so klingen, als seien von Querdenkern gemacht, ist kein Zufall, denn zwei der drei Initiatoren haben eine große Nähe zu der Protestbewegung.

Die Luca-App kommt derweil mit dem Versprechen daher, die digitale Verfolgung von Risikokontakten zu erleichtern und Veranstaltungen sowie die Öffnung von Geschäften zu ermöglichen. Seit Wochen diskutiert die netzpolitische Szene über die Anwendung und immer neue Berichte über Fehler und Sicherheitslücken. Kollegin Chris Köver begleitet die Debatte intensiv und analysiert im Podcast, wo die Probleme mit der App liegen und warum die Auseinandersetzung so aufgeheizt ist.

Zum Schluss geht es wie immer um das liebe Geld: Wir sprechen mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska über unsere Spendenentwicklung im März 2022 und über die Wertschätzung für unsere Unterstützer:innen.

Mit in dieser Folge: Chris Köver, Daniel Laufer, Ingo Dachwitz und Stefanie Talaska.

Shownotes:

