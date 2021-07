Onlineshop-Kund:innen des Discountunternehmens Lidl haben kürzlich eine E-Mail bekommen. Betreff: „Aktualisierung unserer Datenschutzbestimmungen“. Wer diese E-Mail nicht gelesen hat, für den gelten die Änderungen jetzt trotzdem. Denn sie beinhaltete einen Link zum Widerrufen, nicht aber, um den neuen Bedingungen zuzustimmen.

Ist eine Nicht-Antwort also schon eine Einwilligung? Da Lidl Deutschland in Stuttgart sitzt, ist die Datenschutzbehörde Baden-Württembergs unter Leitung von Stefan Brink zuständig. Auf Nachfrage von netzpolitik.org hat sich der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LfDI) den Fall angeschaut und kommt zu dem Schluss: „Die Möglichkeit des Widerspruchs reicht nicht.“ Nutzer:innen müssten sich aktiv für eine Weitergabe ihrer Daten entscheiden.

Bei der Änderung in den Datenschutzbestimmungen geht es um die Verwendung von personalisierten Daten zu Werbezwecken auf anderen Plattformen wie Facebook:

Wenn Sie mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben, nutzen wir die Information zu Ihrem Einkauf in unserem Online-Shop gemeinsam mit Daten zu Ihrer Identifizierung (Name und Kontaktdaten einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse), um Ihnen in Sozialen Netzwerken, wie z.B. www.facebook.de, oder anderen Werbeplattformen für Sie individualisierte Werbung zu unseren Lidl-Angeboten anzuzeigen. Die Betreiber der sozialen Netzwerke und der anderen Werbeplattformen erhalten dabei neben pseudonymisierten Informationen zu Ihrer Identifizierung lediglich den Auftrag zum Ausspielen bestimmter Werbung.