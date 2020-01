Mit seinem ersten Transparenzreport will das soziale Videonetzwerk TikTok ein wenig Klarheit schaffen. Die vom chinesischen Unternehmen veröffentlichten Zahlen werfen jedoch mehr Fragen auf als sie beantworten.

Die aus China stammende Videosharing-Plattform TikTok hat einen „ersten globalen Transparenzbericht“ veröffentlicht. Enthalten soll der Bericht laut einem Blogbeitrag „Einzelheiten“ darüber, wie das soziale Netzwerk im ersten Halbjahr 2019 mit Behördenanfragen zu Inhalten und Kontoinformationen umgegangen ist.

Wie bei Transparenzberichten durchaus üblich legt jener von TikTok lediglich grobe Umrisse von Behördenanfragen offen. So habe das soziale Netzwerk im Berichtszeitraum seitens deutscher Stellen insgesamt zwölf Anfragen nach Nutzerinformationen erhalten, in einem Viertel der Fälle habe TikTok zumindest einige Daten übergeben.

Ein Mal sollen Behörden aus Deutschland Informationen zu einem bestimmten Inhalt (oder Nutzeraccount) angefordert und die Löschung beziehungsweise Einschränkung gefordert haben. Dem sei TikTok nachgekommen, heißt es im Bericht. Unbekannt bleibt freilich, ob es sich dabei um einen tatsächlich illegalen Inhalt gehandelt oder ob dieser gegen die umstrittenen Moderationsregeln der Plattform verstoßen hat.

Anfragen chinesischer Behörden tauchen im Bericht überhaupt nicht auf. Dies dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass die Konzernmutter ByteDance die Plattform auf dem heimischen Markt unter dem Namen Douyin betreibt, während TikTok für ausländische Märkte gedacht ist. Mit insgesamt 107 behördlichen Anfragen setzte sich Indien an die Spitze, gefolgt von den USA mit 79 Anfragen.

Undurchsichtiges Netzwerk

TikTok war zuletzt stark in die Kritik geraten, da die kürzlich von netzpolitik.org veröffentlichten Moderationsregeln einen seltenen Einblick in die Moderationspraxis des chinesischen Unternehmens gestattet haben. Unerwünschte Inhalte werden dabei nicht notwendigerweise gelöscht, oft schränkt TikTok einfach nur die Verbreitung von Videoschnipseln ein – was solche Inhalte de facto unsichtbar macht.

Betroffen können dabei Nutzer mit Behinderungen sein oder etwa Inhalte, die angeblich „Werbung für Konkurrenten“ machen. Genauso verschwinden potenziell brisante politische Inhalte: Beispielsweise finden sich praktisch keine Videos zu den seit Monaten andauernden demokratischen Massenprotesten in Hongkong auf der am schnellsten wachsenden Plattform der Welt.

Moderatoren haben hierbei einen großen Ermessensspielraum. Zudem hält sich hartnäckig der nicht unbegründete Verdacht, die chinesische Führung würde Druck auf die Plattform ausüben und diktieren, welche Inhalte zulässig sind und welche nicht. Diesen Verdacht räumt auch der aktuelle Transparenzreport nicht aus.