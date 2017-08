Interaktive Karte: Registrierungspflicht für Prepaid-SIM-Karten in Europa weit verbreitet

Seit Juli besteht in Deutschland die Registrierungspflicht für Prepaid-SIM-Karten. Wer eine SIM-Karte kaufen will, muss seinen Ausweis vorzeigen, im Laden, per Post-Ident-Verfahren oder in einem Videochat bei der Online-Registrierung. Damit stirbt die anonyme Mobiltelefonie. Ein Trend, der in den letzten Jahren in ganz Europa zu beobachten ist.

Schon vor dem 1. Juli mussten die meisten Prepaid-SIM-Karten online angemeldet werden, doch nicht alle Anbieter haben die angegebenen Daten überprüft. Oftmals genügte es, einen Fantasienamen und eine ausgedachte Adresse anzugeben, um sich erfolgreich zu registrieren. Manche Anbieter prüften noch, ob Straße, Postleitzahl und Ort zueinanderpassen, bei manchen war auch das nicht relevant.

Als Begründung für die Identifikationspflicht wird gebetsmühlenartig die Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität ins Feld geführt. Doch selbst die EU-Kommission kam 2013 zu dem Schluss, es gebe keine Beweise, dass die Identifikationspflicht bei Prepaid-SIM-Karten zu erfolgreicher Strafverfolgung beiträgt. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt weiterhin den „Erwerb von Prepaid-SIM-Karten ohne Ausweisprüfung“, vor allem für Nutzer mit „erhöhtem Schutzbedarf“.

Registrierungspflicht in Europa breitet sich aus

Dennoch haben in den letzten Jahren viele europäische Länder auf eigene Faust Registrierungspflichten eingeführt. Die Situation ist daher heterogen: In einigen Ländern besteht die Identifikationspflicht seit Langem, in anderen wird noch darüber diskutiert, andere haben bislang nicht vor, die Nutzer standardmäßig zu identifizieren.

Um einen aktuellen Überblick zu schaffen, haben wir diese Informationen deshalb in einer übersichtlichen Karte zusammengetragen. Rot eingefärbte Länder verlangen nach der Identität von Prepaid-Kunden, gelbe diskutieren einschlägige Maßnahmen. Mit Grün haben wir Länder markiert, die keine Ausweispflicht vorsehen und derzeit keine Änderung planen. Ein Klick auf ein Land öffnet eine Infobox, die weiterführende Informationen bietet.

Wir wollen die Karte weiterentwickeln, das heißt: Wenn ihr nähere Informationen habt, lasst sie uns bitte zukommen. Genauso, wenn eine Angabe veraltet sein sollte.

Prepaid-Roaming ist nicht immer einfach

Wie lässt sich trotzdem anonym mobil telefonieren? Seit dem 15. Juni sind innerhalb der Europäischen Union sowie in Liechtenstein, Island und Norwegen Roaming-Gebühren weitgehend abgeschafft – für Telefonate aus dem Ausland ins Ausland oder vom Ausland ins Inland. Das heißt: Wer eine niederländische SIM-Karte besitzt, kann in Deutschland für den normalen niederländischen Tarif telefonieren. Ist es also eine Lösung, sich eine Prepaid-SIM in einem EU-Land ohne Registrierungspflicht zu kaufen und damit in Deutschland zu telefonieren?

Das ist ein Ansatz, der funktionieren kann, wenn auch nur zeitlich beschränkt und unter Vorbehalt. Denn die sogenannte Fair-Use-Policy beschränkt die Nutzung im EU-Ausland. Ein Betreiber kann zusätzliche Gebühren erheben, wenn sich ein Nutzer in einem Zeitraum von mindestens vier Monaten mehr im Ausland als im Land des SIM-Karten-Anbieters aufgehalten hat. Danach müssten sich Nutzer öfters eine neue SIM-Karte samt neuer Telefonnummer zulegen – für die meisten vermutlich kaum eine alltagstaugliche Lösung. Zudem gibt es Anbieter, die überhaupt keine Roaming-Option anbieten, denn sie sind nicht dazu verpflichtet. Nationale Regulierungsbehörden können außerdem Netzbetreibern Ausnahmen von der EU-Regelung genehmigen. Das ist beispielsweise in Finnland passiert, wo Anbieter nun weiterhin Roaming-Gebühren erheben.

Manche Länder wiederum knüpfen Roaming-Optionen an Bedingungen. Beispielsweise in Schweden, wo Prepaid-Karten zwar ohne Ausweiskontrolle genutzt werden können. Will ein Kunde Roaming nutzen, muss er eine solche Registrierung jedoch vornehmen. Eines der registrierungsfreien Länder, in denen Roaming auch mit Prepaid-Karten fast ohne Einschränkungen funktioniert, ist laut dem Prepaid Data SIM Card Wiki Kroatien.

Wir freuen uns über Erfahrungsberichte mit Prepaid-Roaming und SIM-Karten-Registrierung im Ausland.