Liebe Leser:innen,

als Menschen, die für Grund- und Menschenrechte einstehen, haben wir es gerade nicht leicht. Und ich schreibe wir, weil ich vermute, dass ihr auch zu denen gehört, die den Menschen und seine Rechte in den Mittelpunkt eures politischen Handelns stellen. Zu denen, die mit Unermüdlichkeit und langem Atem Menschenrechte einfordern. Zu denen, die immer dazwischenrufen, wenn diese Rechte in Gefahr sind. Ob nun im Internet oder anderswo.

Drei Freund:innen von mir sind Seenotretter. Seit Jahren kämpfen sie unermüdlich und unter dem Einsatz persönlicher Freizeit und Entbehrungen um Menschenleben im Mittelmeer. Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit und gestern schreibt mir einer von ihnen: „Ich stehe jetzt mit einem Bein im Knast“.

Hintergrund ist das neue Aufenthaltsgesetz der Ampel, das Seenotrettung strafbar machen könnte. In der moralisch-entgrenzten Migrationsdebatte geraten immer mehr demokratische und humanitäre Selbstverständlichkeiten und zunehmend auch Grundrechte unter die Räder. Da müssen wir gegenhalten.

Als „Bad News Agency“, so nannte ein anderer Freund einmal spöttisch netzpolitik.org, sind wir den Umgang mit schlechten Nachrichten, Bedrohungsszenarien, Repressionen und langwierigen Abwehrkämpfen gewohnt. So wie auch ihr, die Leser:innen. Diese Woche haben wir etwa berichtet, welche Schlupflöcher die neuen EU-Regeln für politische Werbung offenlassen, welche neuen Probleme mit der europäischen, digitalen Identität drohen oder wie in den USA private Kameras von der Polizei genutzt werden.

Solche Nachrichten gehören nun einmal zum Los derer, die gegen Überwachung, für Freiheiten aller Art und für eine lebenswerte, digitale und analoge Zukunft einstehen. Aber wir dürfen uns von schweren, stürmischen Zeiten nicht einschüchtern lassen. Nicht den Kopf hängen lassen und auch nicht entmutigt in einen Rechtsruck-Biedermeier verfallen. Deswegen: Jetzt erst recht! Denn es ist wichtiger denn je gerade in diesen Zeiten für Menschenrechte einzutreten.

Ich wünsche Euch ein mutvolles und optimistisches Wochenende

Markus Reuter