Wie setzen EU-Staaten Staatstrojaner ein, um die eigenen Bürger:innen zu überwachen – und war das überhaupt erlaubt? Das und viel anderes soll der Pegasus-Untersuchungsausschuss im EU-Parlament aufklären, der seine Arbeit im April 2021 begann. Am Ende soll der Ausschuss Empfehlungen für die Zukunft vom staatlichen Hacking vorlegen. Dutzende Stunden schon haben die EU-Abgeordneten im Ausschuss Fachleute und Betroffene befragt. Da es keine offiziellen Wortprotokolle aus den Sitzungen gibt, haben wir das selbst in die Hand genommen.

Der Student und Journalist Tim Wurster hat sich während seines Praktikums bei netzpolitik.org intensiv mit dem Ausschuss befasst. In der neusten Folge „Off The Record“ berichtet er, warum wir uns durch massenweise Videomaterial wühlen, was der Ausschuss überhaupt bewirken kann – und warum wir meist lieber von Staatstrojanern sprechen als von Spähsoftware.

Mit in dieser Folge: Tim Wurster und Anna Biselli.

Produktion: Serafin Dinges.

Titelmusik: Trummerschlunk.

Links und Infos