Wie ein Blick auf die Nachrichtenlage verrät, wirkt sich die rasante Veränderung der globalen Temperaturen mittlerweile auf uns alle aus. Entsprechend dringlich ist also auch die Frage, wie man den Klimawandel aus netzpolitischer Perspektive betrachten kann.

Berichterstattung über den Klimawandel sollte kein isolierter Schwerpunkt in den Nachrichten sein. Stattdessen sollten sich Journalist:innen in allen Bereichen mit seinen Auswirkungen auseinandersetzen. Denn der Klimawandel wirkt sich früher oder später auf alle Bereiche des Lebens aus. Das erzählt uns Hanno Böck, der als freier Journalist über die Verschränkung von Klimawandel, Digitalisierung und erneuerbaren Energien schreibt.

Um so ein komplexes Feld wie den Klimawandel auch nur annähernd zu verstehen, braucht es außerdem erst mal Informationen. Das Portal für Informationsfreiheit FragDenStaat hat deshalb im vergangenen Jahr einen neuen Klima-Helpdesk eingerichtet. Lea Pfau von der Open Knowledge Foundation erzählt uns, warum das nötig war und welche Daten dort angefragt werden können. Die gemeinnützige Stiftung für Offenes Wissen betreibt das Portal.

Der Klimawandel betrifft uns alle. Das muss ich niemandem mehr erzählen. Ich könnte jetzt bedrohliche Musik spielen und Ausschnitte aus Nachrichtensendungen, um klar zu machen, wie akut die Lage ist. Hochwasser in Deutschland. Waldbrände, auf der ganzen Welt. Das Schmelzen von Gletschern. Die Zerstörung der Moore. Abholzung… Aber ganz ehrlich – ich glaube, das kann ich uns sparen.

Der Klimawandel ist schon überall. Wenn es euch ein bisschen geht wie mir, dann wisst ihr, wie es sich anfühlt. Dieses ständige mulmige Gefühl, das immer da ist und immer ein bisschen Aufmerksamkeit verlangt ohne je zu einer bestimmten Konsequenz zu führen.

Auch in der Digitalisierung spielt der Klimawandel immer mehr eine Rolle. Da ist sie ein bisschen zwiegespalten. Zum einen soll mit immer mehr Innovation und Technologie der Klimawandel bekämpft werden. Zum anderen führen die mehr und mehr Geräte, die wir verwenden, natürlich zu einem steigenden Strombedarf.

Wir wollen uns heute mal anschauen, wie man den Klimawandel aus netzpolitischer Perspektive betrachten kann. Welche Fragen müssen wir uns stellen? Wo sollten wir genauer hinschauen? Und wo bietet das Internet Möglichkeiten zur produktiven Zusammenarbeit?

Worüber müssen wir uns Gedanken machen, wenn wir Digitalisierung und Klimawandel genauer beobachten müssen? Ich habe mich dazu mit Hanno Böck unterhalten.

Aktuell in aller Munde: Kryptowährungen. So viel Strom wie ein kleines Land verbraucht das Mining angeblich. Die Mozilla Foundation hat die Annahme von Spenden in Bitcoins nach kurzer Zeit unter Protest wieder eingestellt. Aber verbrauchen Kryptowährungen wirklich so viel Strom?

Hanno: Ähm, also es ist schon erheblich. Und was ich hier auch noch mal aber auch speziell finde, ist das ja tatsächlich Bitcoin eine Technologie ist und ich glaube, dass es die einzige solche Technologie, die quasi so gebaut ist, dass sie möglichst ineffizient ist. Weil wir haben ja sozusagen in anderen Bereichen können wir sagen Okay, vielleicht, wenn was viel Energie verbraucht, können wir es effizienter machen. Das passiert zwar bei Bitcoin in gewisser Weise auch, weil bei diesen Minern mal eine neue Generation rauskommen, die halt schneller die Hashes berechnen können. Aber da das System sich automatisch daran anpasst, führt das nicht dazu, dass in Zukunft weniger Energie verbraucht wird. Also das finde ich tatsächlich etwas, was relativ unique ist für Bitcoin und Ähnliches, dass man hier ein System gebaut hat, dass sich das quasi so ineffizient wie möglich ist.

Serafin: Wie ist es denn insgesamt? Also werden unsere Geräte Strom sparender. Gleichzeitig haben wir aber immer mehr wie, wie, wie ist der Verlauf der zwei Achsen?

Hanno: Klar, es ist natürlich beides. Unsere Geräte werden Strom sparender. Wenn wir dasselbe machen, was wir früher gemacht haben, braucht es weniger Strom, was ja auch ganz andere Gründe noch hat, weil wir heute viel mehr mobile Geräte haben, die einfach deswegen effizienter sind, weil längere Batterielaufzeiten. Aber klar, auf der anderen Seite machen wir viel mehr mit IT. Und und natürlich führt es auch dazu, dass dadurch, dass die Sachen effizienter sind, dass heute Sachen möglich sind, die man früher gar nicht gemacht hat, weil man sie nicht machen konnte. Also insbesondere im Bereich Machine Learning oder so, wo heute einfach Berechnungen durchgeführt werden, die früher nicht plausibel waren.

Serafin: Wie interessant findest du solche Fragen? Das sind ja immer wieder so Aufhänger, wie viel Strom eine Suchanfrage zum Beispiel verbraucht.

Hanno: Ja, das finde ich tatsächlich. Also da werden manchmal Sachen hochgezogen, die wo ich mich frage ist es jetzt wirklich das der richtige Aufhänger? Weil letztendlich also so eine Suchanfrage braucht natürlich letztendlich nicht wahnsinnig viel. Kommt ein bisschen darauf an, was man berechtigt ist, ob man jetzt die ganze Google Infrastruktur, ob man davon ausgeht, dass die quasi eh da ist oder und was ja auch so ein Klassiker ist. Was immer mal wieder auftaucht ist so Video Streaming, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, da wird sich auf Sachen konzentriert, die eigentlich nicht so, der nicht so wahnsinnig relevant sind und zum Teil auch mit falschen Zahlen operiert wird,

Serafin: Also eine Frage, die ich mir in den letzten Tagen in der Vorbereitung gestellt war, ob es so was gibt wie ein E-Auto oder das Recycling oder das Pfand zurückbringen oder so des online unterwegs sein. Ob ich jetzt zum Beispiel in der Zukunft, so wie ich mich 6 von 7 Tagen vegan ernähre oder so, stream mich jetzt auch 6 von 7 Tagen nur in ganz schlechter Qualität.

Hanno: Ja ich, ich ich glaube diese diese Mikrosachen da, da würde ich tatsächlich kein ding drauf setzen. Ich meine, man kann sich natürlich überlegen wo. Wo kaufe ich meine Dienstleistungen ein und wie gehen die mit dem Thema um? Das ist natürlich so ein bisschen auch das Problem, dass inzwischen quasi alle IT-Firmen sagen, dass sie ja klimaneutral Ziele haben. Und wenn man dann drüber redet, wie ernst gemeint sind die, dann geht es sehr stark ins Detail. Ist oft auch schwer zu beurteilen für den Einzelnen. Ja, was man auf jeden Fall machen kann, ist es zu Hause seinen Strom natürlich von einem ökologischen Anbieter kaufen.

Serafin: Na ja, wie sieht es denn so grundsätzlich aus mit Innovationen? Also schaffen wir es durch Innovationen im Technologiebereich den immer höheren oder vermehrten Energieverbrauch dann auch wieder zu rechtfertigen?

Hanno: Na also es ist natürlich, dass es. Super komplex und spezifisch. Ich meine, viel ist ja auch mit der Digitalisierung so ein Versprechen verbunden, dass man da zum Beispiel wenn ich eine Videokonferenz mache und dann irgendwo nicht hin fliegt, ist es natürlich viel viel besser aus Kleemann Gesichtspunkten, klar. Andererseits ist es natürlich so, wir haben jetzt diese Digitalisierungstechniken ja auch schon eine Weile und es führt jetzt eher nicht dazu, dass weniger geflogen wird. Also da muss man, also sind es nur versprechen. Es ist halt jetzt in der Corona-Warn-App, aber das hat jetzt noch andere Gründe. Aber also gerade das ist eigentlich so ein typisches Beispiel dieses Versprechen durch Digitalisierung Technologie können wir uns irgendwelche Reisen sparen. Das scheint also nicht aufzugehen, weil ganz offensichtlich also die, die bis vor Korona die Zahl der Flüge einfach massiv nach oben gingen, nur und die Leute ja immer mehr reisen, trotz Digitalisierung, wie man das auflöst. Also habe ich auch kein Patentrezept. Aber ich glaube ein bisschen, das ist naiv zu glauben, dass wenn man eine allgemeine, klimafreundliche Alternative wie jetzt die Videokonferenz bereitstellt, dass das dann schon selber gehen würde, sondern da müsste eigentlich parallel dazu ein unattraktiver Machen der klimaschädlichen Option passieren. Und das ist dann natürlich immer sehr kontroverse Sachen über so was reden wie Fliegen müsste viel teurer sein, müsste die realen ökologischen Kosten beinhalten.

Serafin: lassen wir kurz zur ganz praktischen Hardware an Bauteilen reingekommen. Ganz praktisches Beispiel Bei mir im Haus wurden vor kurzem neue Anlagen eingebaut. Das heißt, man klickt nicht mehr, man drückt mir einen Knopf, dann geht in allen Werken das Licht an, sondern es gibt jetzt in jedem Stockwerk einen Bewegungsmelder. Wenn ich in den Stock gehe, dann geht da das Licht an, also nur in dem Stock, in dem man gerade ist oder wenn man durch muss. Das ist mit Sicherheit eine Strom Ersparnis, weil wenn man nur im ersten Stock wohnt, spart man sich Strom für das Licht. Gleichzeitig wurden ja vermutlich Chips eingebaut, die wegen Sensoren hergestellt usw. die in der Produktion, Ressourcen und Energiekosten. Wie schnell rechnet sich so eine Veränderung? Macht das Sinn macht? Also ich sehe so was danach. Und wie versuche ich diese Frage überhaupt zu beantworten? Kann man das so leicht berechnen, weil ich sehe, dass man denkt mir keine Ahnung, aber

Hanno: ich habe ja gesagt ja, es wäre wahrscheinlich eine relativ komplizierte Berechnung und dass ist auch bei solchen Ökobilanzen immer schwierig. Was? Was rechne ich da noch dazu und wo? Wo ist mein Cut-Off wo ich sage das kann ich jetzt nicht mehr berücksichtigen. Insgesamt glaube ich, ist das tatsächlich. Das sind Dinge, die. Die nicht die. Wahrscheinlich auch von der Menge so gering sind, dass ich nicht weiß, ob es das wirklich wert ist, sich damit in diesem Maße zu beschäftigen. Also tatsächlich, bei Beleuchtung kann man erst mal sagen wir haben ja heute LEDs und LEDs waren Riesensprung. Also ich meine gut, erst die Energiesparlampen war ein großer Sprung, also weg von den Glühbirnen. Das heißt, wenn ich heute noch mein Licht optimiere, da kann ich nicht mehr so viel gewinnen. Also ich meine, ich werde mich. Ist es irgendwie. Ich weiß es nicht, was genau der Faktor ist, aber der Unterschied von der Glühlampe zu einer LED ist ja einfach drastisch. Ob da jetzt die Produktion der Chips diesen Stromverbrauch auffällt , das wäre wahrscheinlich wirklich schwierig zu berechnen. Ich habe auch keine keine Bauch-Einschätzung hier jetzt.

Serafin: Ja, genau das verlange ich auch gar nicht von dir. Aber es ist interessant, zumindest zu wissen, dass es gar nicht so einfach ist und offensichtlich auch für dich nicht so einfach ist wie wir. Es wird dir dann doch oft immer wieder wie hatten wir schon angesprochen, die Kosten der Suchanfrage oder die Kosten des Streaming werden irgendwie dann berechnet mit irgendwelchen Kilowattstunden und solchen Berechnungen und solchen. Aber immer wieder scheint dann auch das Ergebnis zu sein: Das ist eigentlich wahnsinnig kompliziert und wir verstehen es auch gar nicht so richtig. Es lässt sich gar nicht so richtig so gut abtrennen, wie das teilweise präsentiert wird, oder?

Hanno: Ja, also ich mein Ökobilanzen berechnen ist kompliziert und ich glaube, dass das auch was wo also ein hoher Anreiz ist, kreative Buchführung zu betreiben, weil ich meine kleine also wir haben jetzt also wir hatten ja schon jede jede große Technik Firma, die was auf sich hält, sagt heute sie soll sie haben Pläne für das sie bald klimaneutral sind und dann muss man aber anfangen zu gucken. Okay, was meint er damit eigentlich genau wie berechnet ist? Dann haben die meistens irgendwelche Ausgleichs Projekte mit denen man eigentlich immer und da das ganze Geschäft mit den Ausgleichs Projekten da ist sowieso das kreative Buchführung beschreibt glaube ich ganz gut was da passiert. Ähm ja.

Serafin: Als Journalist von Journalist zu Journalist Wie Wie kommuniziert man denn am besten die Risiken des Klimawandels? Überzeugend, wenn alles ist so langsam und ist auch irgendwie in der Entwicklung sehr konträr zu unserer mehr Sensations basierten Medienwelt, oder?

Hanno: Ja, ja, also es ist das ist ein ganz eigenes Thema, wo ich jetzt auch mich nicht so richtig als Experte fühle. Es ist super schwierig, weil wie ja sowieso auf langfristige Risiken reagieren Leute eher schlecht. Wir haben auch eine lange Geschichte von der wirklich einfach schlechten Medienberichterstattung zu dem Thema. Das muss man einfach so sagen. Also es gab einfach sehr lange die Tendenz, dass man auch Leuten, die jetzt behauptet haben, den Klimawandel gibt es gar nicht, dass die viel mehr Medienaufmerksamkeit erhalten, als dass sie irgendwie gerechtfertigt war. Es gibt da eben diese Diskussion um sogenanntes false balance, wo ich, was wir jetzt auch bei Coruna häufig hatten, wenn ich so sag Ja, wir haben hier den einen Experten, der sagt das eine und hier den anderen, der sagt das andere. Und dann kommt bei dem Rezipienten der Medien an Okay, die sind ungefähr gleichwertig. Während in der Realität ist es so Der eine ist ein absoluter Außenseiter, während der andere dem wissenschaftlichen Konsens in dem Fach repräsentiert. Dann denke ich, dass ich, was ich total wichtig finde, ist, das Thema dort anzusprechen, wo es hingehört. Also wenn wir so was haben wie die Flutkatastrophe im Tal, da ist es relativ oft angesprochen worden, muss man sagen, aber. Also für sie ist. Also wenn Extremwetterereignisse sind, da gehört es einfach dazu. Als Thema. Es gehört aber denke ich auch dazu, wenn man über Flugverkehr redet, wenn man über. Also gerade wenn irgendwie keine Ahnung. Berlin Thema Flughafen ist immer ein großes Thema gewesen. Thema Flugverkehr und Klimawandel oft kein Thema. Ähm. Ja. Ja, tatsächlich so. Ich kann ein bisschen sagen, mein ganz persönlicher Ansatz dazu ist halt, dass ich denke, dass ich halt. Ich meine wir sind ein Technik Magazin. Das heißt, das ist so ein bisschen der Zugang, den ich meistens zu habe. Aber dass ich halt auch versuche, das Thema an einen Bereich zu bringen, wo es vielleicht nicht so erwartet wird. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir von einem IT und technischen Magazin erwarten würde, dass wir das aber es kommt auch gut an. Also gerade so diese was nicht. Haben wir zu viel über Wasserstoff gemacht oder so was wird auch scheinen unsere Leser zu mögen.

Serafin: Wie ist denn deine, würde ich dich hier deine Expertise zu anderen erneuerbaren Energiequellen? Glaubst du, da haben wir bald große Vorsprünge oder dürfen wir auch? Müssen wir auch hier wieder aufpassen, dass wir nicht uns einfach von Innovationen erhoffen, dass sie uns die Verantwortung abnimmt?

Hanno: Hm, also die die Sprünge waren ja schon enorm. Also wir haben bei bei Solarenergie Wachstumsraten, die niemand vorhergesagt hat und. Wir stoßen gerade in Deutschland so ein bisschen an die Grenzen von von. Na ja, also ich will jetzt gar nicht sagen Akzeptanz, weil tatsächlich sind die Sachen meistens die Mehrheit, akzeptiert es eigentlich aber laute Minderheiten, die dagegen agitieren. Also ich glaube schon, dass die erneuerbaren Energien ein enormes Potenzial haben und dass das auch noch weiter besser wird und dass auch andere Technologien, also Batterietechnik und Wasserstoff Technologie, das fängt gerade erst richtig an. Dass da viele Innovationen kommen werden. Auf der anderen Seite ist aber auch die Herausforderung einfach gigantisch und es gibt so zu verschiedenen Branchen einfach Berechnungen, wo dann sowas rauskommt wie Wenn wir diese Branche klimaneutral haben wollen, dann brauchen wir noch mal so viel Strom, wie im Moment die ganze Gesellschaft braucht. Also auf der einen Seite sehe ich Diese erneuerbaren Energien sind sehr, entwickeln sich sehr gut und damit kann man sehr sehr viel erreichen. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann irgendwann schon fragen wo, wo sind die Grenzen davon und was ist da plausibel zu erreichen.

Serafin: Und wenn wir das jetzt weiter zum Schluss betrachten, worauf sollten in den Jahren, die wir jetzt noch auf uns zukommen, in denen das immer mehr Thema wird? Worauf sollten die Medien und vielleicht auch wir damit selbst noch mal besonders achten?

Hanno: Hm, ja, also für die Medien, die ich zum einen ist das muss so stärker als so ein das es überall Thema ist verstanden werden oder schlechtes. Nicht überall, aber in sehr sehr vielen Bereichen. Also dass man einfach sagt. Wenn wir über bestimmte Themen reden, dann muss da diese Frage mitgedacht werden, und zwar überall da, wo es Sinn macht. Wenn wir über Energie reden, wenn wir über alles, was in größeren Mengen Energie braucht, aber auch, wenn wir über zukünftige Industrien reden. Und dann denke ich tatsächlich auch, es braucht mehr mehr Fachexpertise. Also es sollte halt einfach nicht sein, dass das also ja das Pseudo Experten angefragt werden, zitiert werden muss ja und oder auch, dass man meint ja. Da das Journalisten müssen sich, wenn sie mit dem Thema zu tun haben, auch ein bisschen mit auskennen.

Serafin: Ja, ja, vorsichtig machen wir einen Schritt nach dem anderen nach vorne und bleiben dabei skeptisch vielen, vielen Dank für das Gespräch.