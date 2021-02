Die Bewegung „ReclaimYourFace“ hat eine EU-weite Bürger:innen-Initiative gestartet und fordert ein Verbot von biometrischer Massenüberwachung. Die Initiative soll das Europäische Parlament und die Kommission dazu bringen, das kontroverse Thema zumindest zu diskutieren. Denn anhand von biometrischen Daten wie Fingerabdrücken, der Iris-Form oder Gesichtszügen ist die eindeutige Identifzierung eines Menschen möglich.

Biometrische Überwachungstechniken gelten deshalb als Hochrisikotechnologien, die als Waffe eingesetzt werden könnten. Besonders die automatisierte Gesichtserkennung wird als grundrechtsfeindlich kritisiert, da sie die Versammlungsfreiheit auf öffentlichen Plätzen bedroht und zum Ausbau der allgemeinen Überwachung beiträgt.

ReclaimYourFace stützt sich auf ein breites Bündnis an über 30 Organisationen, von Amnesty International oder Privacy International bis hin zu deutschen NGOs wie Digitale Freiheit, die gegenüber netzpolitik.org auf die Dringlichkeit des Verbots hinweist:

In den letzten zwei Jahrzehnten konnten wir eine enorme Erweiterung an Massenüberwachungstechniken in ganz Europa beobachten. Diese Entwicklung bereitet uns große Sorge. Es bedeutet, dass unsere Gesichter gescannt, unsere Bewegungen getrackt, unsere Mimik und Gestik analysiert wird und vieles mehr – wer wir sind und wo wir uns in der Öffentlichkeit aufhalten, all das wird aufgezeichnet und analysiert.