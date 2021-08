NPP 234 - Off The Record„Außerdem ist er Autor bei netzpolitik.org“

In der neuen Folge unseres Hintergrundpodcasts sprechen wir mit unseren freien Autoren Leonhard Dobusch und Arne Semsrott. Ein Gespräch über Transparenz, Veränderung und die Last des Vier-Augen-Prinzips.

NPP 234 - Off The Record



https://netzpolitik.org/wp-upload/2021/07/NPP234-Off-The-Record.mp3

Arne Semsrott und Leonhard Dobusch tragen viele Hüte. Sind sind Journalisten, Forscher, Aktivisten, einer ist Mitglied des ZDF-Fernsehrates, der andere Vorstand bei Lobbycontrol. „Und außerdem ist er Autor bei netzpolitik.org“, so heißt es oft, wenn einer der beiden vorgestellt wird. Seit vielen Jahren begleiten sie netzpolitik.org als Teil der „festen Freien“. Zusammen haben sie mehr als 800 Artikel auf netzpolitik.org veröffentlicht und wichtige Debatten angestoßen. All das ehrenamtlich.

In der neuen Ausgabe unseres Hintergrundpodcasts Off The Record sprechen wir mit den beiden über ihre Arbeit und ihre Themen. Wir sprechen über Transparenz, Urheberrecht und Medien. Und natürlich ganz besonders über ein Medium: Wie hat sich netzpolitik.org in den letzten Jahren verändert? Was ist für sie als freie Autoren der größte Umbruch gewesen? Warum hat die Professionalisierung auch Schattenseiten? Und wie kann netzpolitik.org weiblicher werden?

Nach den Medientipps des Monats geht es zum Schluss des Podcasts außerdem wie immer um das liebe Geld: Wir sprechen mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska über unsere Spendenentwicklung im Mai 2021 und über neu zu schaffende Stellen in unserem Team.

Mit in dieser Folge: Arne Semsrott, Ingo Dachwitz, Leonhard Dobusch und Stefanie Talaska.

