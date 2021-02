NPP 222 - Off The Record



https://netzpolitik.org/wp-upload/2021/02/210212-NPP222_01_mixdown.mp3

Huawei ist eine der größten Technologiefirmen nicht nur Chinas, sondern der Welt. In Deutschland beschäftigt der Konzern rund 2.000 Menschen, die Europazentrale hat ihren Sitz in Düsseldorf. Was hinter den Kulissen dort vorgeht, haben wir uns gemeinsam mit internationalen Journalist:innen aus dem Signals Network angesehen. Das Ergebnis sind tiefe Einblicke in die problematische Arbeitskultur des Konzern, inklusive Diskriminierungsvorwürfen von früheren Beschäftigten.

In der neuesten Ausgabe unseres Off-the-record-Podcasts reden wir über unsere Recherchen zu Huawei, wir kommen aber auch auf ein anderes heißes Thema der vergangenen Wochen: die Massenabwanderung von WhatsApp hin zu datenschutzfreundlicheren Alternativen. Unsere Hörer:innen erfahren, warum Ingo Dachwitz schon seit 2014 nicht mehr bei WhatsApp ist und warum auch seine Pokerrunde inzwischen über Signal kommuniziert.

Zum Schluss geht es außerdem um etwas Erfreuliches: Im Jahr 2020 und insbesondere im Monat Dezember haben wir viel Vertrauen und (finanzielle) Unterstützung aus unserer Community bekommen. Wir bedanken uns und sprechen darüber, was das für unsere Arbeit bedeutet.

Mit in dieser Folge: Ingo Dachwitz, Alexander Fanta und Daniel Laufer.

Shownotes:

