Wenn es einen Begriff gibt, der in Österreich den politischen Aufstieg des rechtspopulistischen Kanzlers Sebastian Kurz begleitet, dann jener der „Message Control“: egal ob Partei, Regierungsbüros oder Öffentlichkeitsarbeit von Ministerien, alles soll möglichst dem Prinzip „one voice – one message“ folgen. Sogar Behörden wie die Statistik Austria müssen Pressemitteilungen über neue Erkenntnisse am Vortag ihrer Veröffentlichung dem Generalsekretär im Bundeskanzleramts zur Freigabe vorlegen. Gerade in Zeiten von Corona ist solche Message Control ein demokratiepolitisches Problem.

Die Liebe zur Detailkontrolle treibt teils groteske Blüten. Vor gut zwei Jahren veröffentlichte das Social-Media-Team ein Foto von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, das ihn im Gespräch mit seinem Parteifreund Kurz zeigt. Im Hintergrund des Bildes war eine ältere Frau mit einem mutmaßlich selbstgerollten Raucherzeugnis zu sehen. Kurze Zeit später wurde dieses Hintergrundbild durch eine Heimatlandschaft mit Kühen ersetzt.

„Alpenlandschaft mit Kühen“

Die Retusche sorgte damals für viel Remixkreativität im österreichischen Teil von Twitter, dokumentiert unter anderem vom sozialdemokratischen Online-Magazin Kontrast. Kontrast sowie zwei weitere Online-Medien erhielten für ihre Berichterstattung Post vom Anwalt: die Wiedergabe des Lichtbilds mit dem schönen Titel „Alpenlandschaft mit Kühen“ verletze das Urheberrecht des Fotografen Darko Todorovic.

Die geforderte Unterlassungserklärung sowie Zahlung einer Entschädigung verweigerte Kontrast und berief sich auf die Zulässigkeit eines Bildzitats. Der Rechtsstreit wurde nun letztinstanzlich vom Obersten Gerichtshof (OGH) in Österreich entschieden (PDF der Entscheidung), die Nutzung als Bildzitat war demnach zulässig: