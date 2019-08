NPP 180 Off The Record: Im Haftungsloch der Assistenzwanzen

In der sechsten Ausgabe von Off The Record geht es um Assistenzwanzen und die Begehrlichkeiten von Sicherheitsbehörden, diese zur Überwachung mitnutzen zu können. Außerdem erklären wir, warum die mögliche Aufweichung von Haftungsregeln im Internet die größte Debatte der kommenden fünf Jahre EU-Legislaturperiode werden wird.

Mit in dieser Folge: Markus Beckedahl und Tomas Rudl.



https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/08/NPP-180-Off-The-Record.mp3

Shownotes:

Hinweis: Nach Redaktionsschluss (bzw. Aufnahme des Podcasts) wurde bekannt, dass die Hersteller von Assistenzwanzen erstmal darauf verzichten wollen, die in der Cloud gespeicherten Aufzeichnungen von Menschen zu Auswertungszwecken anhören lassen zu wollen.

