Nacktbilder verschicken, aber sicher – about:blank Folge 2

Kurz vor Weihnachten haben wir hier den Start einer neuen Videoreihe verkündet, bei der wir damit experimentieren, netzpolitische Inhalte jugendgerecht aufzubereiten. Sie heißt about:blank. In der ersten Folge ging es um Netzneutralität. In zweiten Teil geht es jetzt um Privatsphäre. Genauer gesagt um den Schutz der Privatsphäre beim Versenden von Nacktbildern: Safer Sexting.



Und wie das so ist bei Experimenten: Am Anfang läuft auch mal was schief. In diese Folge hat sich zum Beispiel ein kleiner inhaltlicher Fehler eingeschlichen. Wer findet ihn?