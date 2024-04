Wenn ihr heute unsere Startseite besucht, seht ihr etwas Neues: einen Ticker. Dort und auf der Übersichtsseite findet ihr ab jetzt Links zu wichtigen, spannenden und interessanten Inhalten von anderen. So wollen wir euch netzpolitisch noch besser auf dem Laufenden halten – auch wenn wir die verlinkten Texte selbst nicht geschrieben haben.

Wir finden: Gute Inhalte auf anderen Seiten sind nicht schlecht, sondern toll. Im Schnitt enthalten Artikel von Netzpolitik mehr als elf Links, etwa zwei Drittel davon gehen nach „draußen“. Wir machen das, was sich andere Medien immer noch selten trauen: extern verlinken. Und mit dem Ticker jetzt sogar prominent auf der Startseite. Wir sehen es nicht als Konkurrenz, wenn andere coole Dinge machen. Das Wichtigste für uns ist, dass ihr euch selbstbestimmt und gut informieren könnt.

Außerdem: Links sind der Grundgedanke des Internets, also verlinken wir nicht weniger, sondern mehr. Der US-amerikanische Journalist Jeff Jarvis hat das einmal gut zusammengefasst: „Cover what you do best. Link to the rest.“ Und genau das wollen wir tun.

Wir lassen euch an unserem täglichen Monitoring teilhaben

Das Thema Netzpolitik ist so groß geworden, dass wir selbst mit doppelt so vielen Redakteur:innen wie aktuell nicht alles Relevante in Artikelform abdecken könnten. Schon jetzt konzentrieren wir uns auf die Dinge, die vor allem wir machen und die wir am besten können: Zivilgesellschaftliche Perspektiven auf digitale Themen einbringen, kritisch und gemeinwohlorientiert berichten, hartnäckig recherchieren, dranbleiben und einordnen. Das alles fällt nicht weg, aber wir ergänzen das nun.

Mit dem Ticker wollen wir euch auch an der Arbeit teilhaben lassen, die wir sowieso täglich machen: nämlich jede Menge netzpolitisch Relevantes zu beobachten. Wir sammeln und bewerten ständig viele Ereignisse und Berichte. Einiges davon besprechen wir in unseren täglichen Redaktionskonferenzen, an der Kaffeemaschine oder im Redaktions-Chat, manches verbreiten einzelne von uns in sozialen Medien. Doch sonst dringt von dieser Arbeit wenig nach außen – das ändern wir jetzt! Kurz und knapp und vor allem: informativ.

Schreibt uns gern in die Ergänzungen, was ihr davon haltet. Genauso, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Und jetzt: Viel Spaß!