Am 13. September findet in der Alten Münze in Berlin unsere Konferenz statt. Heute startet der Call for Participation – und wir freuen uns auf Eure Einreichungen!

In einem halben Jahr findet unsere große Konferenz zum 20. Geburtstag von netzpolitik.org statt! Die Veranstaltung am 13. September 2024 steht unter dem Motto „Bildet Netze!“ und sowohl die Konferenz als auch die anschließende Party werden in der Alten Münze in Berlin stattfinden. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Konferenz-Webseite. Dort informieren wir euch auch, sobald der Ticketverkauf losgeht.

Es ist aber nicht nur unser Geburtstag, sondern noch ein anderes Jubiläum: Vor 40 Jahren entstand die erste Version der Hackerethik. Sie beschreibt noch heute gültige Prinzipien – auch für unsere Arbeit. Im Fokus stehen der freie Zugang zu Informationen, Misstrauen gegenüber Autoritäten sowie das Streben, die Welt mit Hilfe von Computern zu verbessern.

Diese Grundsätze stehen heute mehr denn je unter Druck und scheinen teils in Vergessenheit geraten: Eine Handvoll Techkonzerne beherrscht den Markt. Die „Künstliche Intelligenz“ verwandelt die digitale Welt in eine Blackbox. Zahlreiche Staaten höhlen Grundrechte aus, während Rechtsradikale nach der politischen Macht greifen. Es scheint, als wären wir in einen Abwehrkampf geraten, in dem die Utopie auf der Strecke bleibt.

Zuhören und mitmachen!

Gemeinsam wollen wir deshalb darüber debattieren, wie eine lebenswerte und solidarische digitale Gesellschaft aussieht – in Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden. Wie verteidigen wir digitale Freiheitsrechte? Wie stellen wir technologischen Wandel in den Dienst der Gesellschaft? Welche Netze müssen wir spannen, um das Netz gemeinsam voranzubringen?

Wir wollen Ideen finden, wie wir unsere Ideale erreichen können – im Großen und im Kleinen. Vor allem aber wollen wir einen Ort der Begegnung und Vernetzung schaffen. Für die digitale Zivilgesellschaft und alle anderen, die für Grund- und Freiheitsrechte einstehen. Denn wir sind viele.

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, zum Zuhören und hoffentlich auch Diskutieren. Wenn ihr selbst etwas beitragen wollt, könnt ihr eure Ideen bis zum 16. Juni beim Call for Participation einreichen. Wir suchen nach Vorträgen und Workshops, aber auch nach weiteren Vernetzungsideen. Wir sind gespannt, von euch zu hören!