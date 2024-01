Nach fünf Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: netzpolitik.org veranstaltet am 13. September 2024 eine große Konferenz in Berlin. Und da wir im Sommer auch 20 Jahre alt werden, darf eine Party am Abend nicht fehlen. Wir freuen uns darauf, dort viele bekannte und neue Gesichter zu sehen.

Auch wenn wir auf spannende Jahre für uns und die gesamte digitale Zivilgesellschaft zurückblicken können, wollen wir an dem Tag vor allem nach vorn schauen: Was müssen wir tun, um Grund- und Freiheitsrechte in diesen Zeiten zu verteidigen? Wie sieht eine lebenswerte Gesellschaft fernab der multiplen Krisen aus? Und was können wir im Kampf für diese voneinander lernen?

Am 13. September tun wir dies nicht nur mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Sondern wir wollen vor allem zusammenkommen, uns miteinander austauschen und Banden bilden. Bald veröffentlichen wir einen Call for Participation, damit ihr eure Ideen und Initiativen einbringen könnt.

Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht und wo wir uns treffen. Bis dahin notiert euch das Datum im Kalender und freut euch mit uns aufs Kennenlernen und Wiedersehen!