Die Nichtregierungsorganisation NOYB wirft zwei österreichischen Firmen erhebliche Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung beim Handel mit Adressdaten vor. Wie die NGO am Donnerstag mitteilte, geht es im Kern darum, dass der Adresshändler AZ Direct Millionen Anschriften von Menschen in Österreich ohne Rechtsgrundlage an die Kreditauskunftei CRIF verkauft haben soll.

Adresshändler wie die Bertelsmann-Tochter AZ Direct sind darauf spezialisiert, Kontaktinformationen von Menschen aus unterschiedlichen Quellen zusammenzusammeln und weiterzuverkaufen. Das ist in Österreich und Deutschland bis zu einem gewissen Grad auch ohne explizite Einwilligung der Betroffenen erlaubt, sofern die Daten nur für Zwecke des Direktmarketings verwendet werden.

AZ Direct hätte die Adressen NOYB zufolge aber nicht an CRIF weiterverkaufen dürfen, da die Informationen dort für sogenanntes Scoring genutzt werden, also für die Prognose von Kreditwürdigkeiten. Beide Firmen würden somit gegen das Gebot der Zweckbindung verstoßen, demzufolge Daten nur für ursprünglich legitimierte Zwecke verarbeitet werden dürfen.

Grundsätzliches Problem

Direktmarketing und Bonitätsbeurteilung seien zwei vollkommen unterschiedliche und nicht vereinbare Zwecke, sagt Alan Dahi, Datenschutzjurist bei NOYB. Er sieht den Fall als Beispiel für ein grundsätzliches Problem der Branche:

Der Großteil der Daten von Kreditauskunfteien stammt von Adressverlagen – und zwar ohne rechtliche Grundlage. Zusätzlich geschieht all dies heimlich, ohne die betroffenen Personen jemals um Einwilligung zu fragen oder sie zu informieren. Auch der Beschwerdeführer wusste bis zu seinem Auskunftsbegehren nicht, dass seine Daten gesammelt werden, obwohl die DSGVO klar vorschreibt, dass er darüber informiert hätte werden müssen.

Die Datenschützer:innen von NOYB waren dem mutmaßlichen DSGVO-Verstoß durch Auskunftsanfrage eines Bürgers bei CRIF auf die Spur gekommen. Die Auskunftei gab an, seinen Namen, sein Geburtsdatum und einige (teils veraltete) Wohnadressen gespeichert zu haben. Als Datenquelle wurde ausschließlich der Adressverlag AZ Direct genannt. Gleichzeitig sei erkennbar gewesen, dass auf Grundlage der Daten auch Bonitäts-Scores errechnet worden seien.

In einer Stellungnahme betont CRIF gegenüber netzpolitik.org, Beschwerden ernst zu nehmen und Ungereimtheiten möglichst rasch aufzuklären. Zum konkreten Fall könne man sich nicht äußern, da von der Datenschutzbehörde noch keine Aufforderung zur Stellungnahme vorliege. Stattdessen betont das Unternehmen, wie wichtig Adressen und Bonitätsprüfungen für das Funktionieren des Online-Handels seien: