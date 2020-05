Was vom Tage übrig blieb

Students are failing AP tests because the College Board can’t handle iPhone photos (The Verge)

An amerikanischen Highschools sind Schüler durch eine Prüfung gefallen, weil das Format ihrer iPhone-Fotos nicht erkannt wurde. Die Bilder der handgeschriebenen Prüfungen waren im Dateiformat HEIC. Die Plattform zum Hochladen hat das aber nicht erkannt – und die Tests als nicht bestanden bewertet. Jetzt soll es auch die Möglichkeit geben, Antworten per Mail zu schicken.

Bundesnetzagentur veröffentlicht Bericht zu Online-Kommunikationsdiensten (Bundesnetzagentur)

Als „Over-the-top“ bezeichnet die Bundesnetzagentur Kommunikationsdienste, die über das Internet funktionieren und daher nicht auf einen bestimmten Festnetz- oder Mobilfunkanschlussanbieter angewiesen sind. Darunter fallen Messenger oder Internettelefonie wie Skype, WhatsApp oder Threema. In einem 53-seitigen Bericht analysiert die Behörde, wer diese „neuen Möglichkeiten, sich auszudrücken und anderen mitzuteilen“ nutzt. Dabei hat WhatsApp mit 96 Prozent mit Abstand die meisten Nutzer:innen. Etwa die Hälfte der Befragten verwendet höchstens zwei Anwendungen, um digital zu kommunizieren.

Since I Met Edward Snowden, I’ve Never Stopped Watching My Back (The Atlantic)

Barton Gellman ist einer der Journalisten, der Informationen von Edward Snowden bekommen hat. In seinem neuen Buch Dark Mirror: Edward Snowden and the American Surveillance State schreibt er über seine Erlebnisse. Ein Ausschnitt ist auf The Atlantic zu lesen.

EA veröffentlicht den Quellcode der Command & Conquer Remastered Collection (Heise)

Die Echtzeit-Strategiereihe Command & Conquer gilt als eines der besten Computerspiel-Konzepte. Der Verlag Electronic Arts hat angekündigt, die Quellcodes der Spiele Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Das ist bei Spielen selten. In der Regel behalten Unternehmen alle Rechte an Spielen, das erschwert beispielsweise die Archivierung in Bibliotheken. Und schon gar nicht können Fans die Spiele dann weiterentwickeln und sich neue Ideen ausdenken. Das geht jetzt durch die freie Lizenzierung vollkommen legal.

Widerstandslied „Bella Ciao“ erklingt von türkischen Minaretten (Berliner Zeitung)

Kreative Protestform: In der Türkei haben Menschen in Izmir das Soundsystem der Minarette gehackt und damit überall in der Stadt das Widerstandslied „Bella Ciao“ im öffentlichen Raum abgespielt. Hier gibt es eine Videoaufnahme (mit schlechtem Sound).

