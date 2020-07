Was vom Tage übrig blieb

„Größter Humbug war die Behauptung, die Richtlinie könne ohne Upload-Filter umgesetzt werden“ (sueddeutsche.de)

Simon Hurzt hat die netzpolitische Sprecherin der Grünen Tabea Rößner dazu interviewt, wie es um die Uploadfilter steht. Das Justizministerium hatte letzte Woche einen Entwurf zur Umsetzung der Urheberrechtsreform veröffentlicht, der gegen die Versprechungen Uploadfilter zu bringen droht. Rößners Fazit: „Auf den ersten Blick sieht vieles im neuen Entwurf ganz vernünftig aus, aber die Tücke steckt oft im Detail.“ Wir kamen bei unserer Kurzanalyse zu einem ähnlichen Ergebnis.

Missing Link: Wie ich beinahe den BER eröffnete (heise.de)

Maximilian Kraft hat den BER-Bausimulator des Postillion durchgespielt und amüsant rezensiert. „Beim Bau tauchen immer wieder Baumängel auf, die es zu beheben gilt, außerdem darf man den Eröffnungstermin nicht überschreiten. Den Termin kann man zwar beliebig oft nach hinten verschieben, darf dies aber nicht vergessen.“ Zum Glück lässt sich das Verschieben mit ein bisschen Geld automatisieren. Und zum Glück geht es nach dem Game Over einfach immer weiter. Doch führt das wirklich zum Erfolg?

Cyberbunker 2.0: Analysis of the Remnants of a Bullet Proof Hosting Provider (SANS)

Zwei Forscher haben untersucht, was zu den IP-Adressen, die früher zum Cyberbunker gehört haben, noch funkt. Sie fanden Datenverkehr, der wie Anfragen an einen Command-and-Control-Server eines Botnetzwerks aussah und Phishing-Seiten, die auf Cyberbunker-IPs verweisen. Moritz Tremmel hat die Erkenntnisse auch auf golem.de zusammengefasst.

Diverses zum Facebook-Boykott

In den letzten Tagen wurde viel zum Werbeboykott aus Protest gegen Facebooks Umgang mit Hate Speech und Falschnachrichten geschrieben. Die Tagesschau berichtet, dass mittlerweile fast 100 Unternehmen keine Werbung mehr bei dem Sozialen Netzwerk schalten wollen. CNN pflegt eine Liste der Firmen. Der Guardian berichtet, dass auch versprochene Änderungen die Unternehmen bisher nicht zufriedenstellen.

