Urheberrecht: Ärger im EU-Parlament über verwässerten Schutz für Künstler

Die große Urheberrechtsreform der EU sollte Kunstschaffende vor unfairen Verträgen und Ausbeutung schützen. Doch bei Geheimgesprächen strichen die Verhandler die Schutz-Artikel einfach wieder raus. Das macht einen SPD-Abgeordneten in Brüssel wütend. So war das nicht ausgemacht!

Es ist ein klarer Fall von Etikettenschwindel: Im September stimmte das EU-Parlament für eine Reform des Urheberrechts. Der Entwurf enthielt äußerst umstrittene Vorschläge für Uploadfilter und ein EU-weites Leistungsschutzrecht. Dennoch gab es dafür eine Mehrheit. Viele Abgeordnete der politischen Mitte, darunter einige Sozialdemokraten, stimmten nicht zuletzt für die Reform, da der Text des Parlaments gute Vorschläge zur Stärkung der Rechte von Kunstschaffenden enthält. Doch genau diese Vorschläge werden bei Verhandlungen hinter verschlossenen Türen komplett verwässert. Im Europaparlament rumort es deshalb.

Drei Artikel der Urheberrechtsreform sollten den Kreativen die Hand in Verhandlungen mit den Verlagen und der Musikindustrie stärken. „Artikel 14 bis 16 regeln die Transparenz und Fairness bei Verhandlungen von Kunst- und Kulturschaffenden mit Verwertern wie großen Musiklabels oder Verlagen“, erläutert Thomas Lohninger von der österreichischen NGO epicenter.works. „Mit Artikel 14 kommen nun auch die wenigen Teile der Reform ins Wanken, die eine Verbesserung der Lage von Kunst- und Kulturschaffenden erzielt hätten. Einen Nutzen von dieser Reform ziehen ab sofort nur noch große Internetfirmen und die Urheberrechtsindustrie.“

Faire Entlohnung für Chorknaben

Die Abgeordneten schrieben in ihrem Textentwurf konkrete Forderungen und Formulierungen fest. Autoren und Künstler müssten eine „faire und verhältnismäßige Entlohnung“ für ihre Arbeit erhalten. Damit will das Parlament sicherstellen, dass Künstler in Fällen wie „Another Brick in the Wall“ zu ihrem Recht kommen. Die Schülerinnen und Schüler, die für den Pink-Floyd-Klassiker im Chor sangen, erhielten damals einen Scheck über 1.000 Pfund. 25 Jahre später, nachdem der Song ein Welthit wurde, verklagten sie das Label auf einen etwas gerechteren Anteil am Erfolg.

Das Parlament fordert außerdem Transparenz. Vertragspartner sollten den Kunstschaffenden zumindest jährlich umfassende Informationen über ihre Einnahmen aus Inhalten vorlegen. Das soll verhindern, dass etwa Musiklabels Künstler bei indirekten Erlösen aus Merchandising-Artikeln übers Ohr hauen. Der Text stärkt auch das Recht von Gewerkschaften und Interessenvertretungen, für Kunstschaffende zu verhandeln.

CDU-Mann hat ein Herz für Konzerne

Die Verbesserungen sind in Gefahr. Derzeit verhandeln Abgeordnete mit Vertretern der EU-Kommission und der Rat der Mitgliedsstaaten über einen endgültigen Text. Rat und Kommission drängen auf weniger Rechte für Künstler und Autoren. Es müsse möglich bleiben, den Chor von Pink Floyd mit einer kleinen Summe abzuspeisen, sagte ein Kommissionsverhandler bei einem Treffen Ende Oktober. Unfaire Geschäftspraktiken wie Total-Buy-Out und Knebelverträgen blieben nach Wünschen von Kommission und Rat erlaubt.

Unterstützt werden sie vom CDU-Abgeordneten Axel Voss, der als Chef-Verhandler des Parlaments zugleich den Anwalt der Rechteinhaber-Industrie spielt. Voss ist nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Beteiligter dran und drauf, die Parlamentsposition preiszugeben. Nach seinem Vorschlag ist etwa nur noch von „angemessener“, nicht von „verhältnismäßiger“ Bezahlung für Künstler die Rede. Voss unterstützt einen entsprechend verwässerten Textvorschlag der Kommission. (Hier der Vorschlag als pdf im Volltext). Auf Anfrage von netzpolitik.org wollte das Büro von Voss keine Stellungnahme abgeben.

Empörte Sozis

Das Vorgehen von Voss sorgt im EU-Parlament für erhebliche Verstimmung. „Für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im EP sind die im Parlament beschlossenen Bestimmungen zum Urhebervertragsrecht (Artikel 14 bis 16) nicht weiter verhandelbar“, schrieb der SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken auf Anfrage.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben dem Parlamentstext am Ende nur zugestimmt, weil die Bestimmungen den Schutz der Künstlerinnen und Künstler klar verbessert haben. Eine Verwässerung dieser Bestimmungen, die der Berichterstatter Voss bereit ist im Trilog einzugehen, wird zur Folge haben, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten am Ende nicht mehr zustimmen können.

Unmut von Grünen und Linken

Unmut gibt es auch in den Fraktionen der Grünen und der Linken. Die Piratin Julia Reda, die in der Grünen-Fraktion sitzt, ist eine wichtige Stimme für Netzfreiheit in der Urheberrechtsdebatte. Für sie ist der verwässerte Schutz der Künstlerinnen und Künstler ein Zeichen dafür, dass bei der Reform des Urheberrechts mit gezinkten Karten gespielt wird. „Jetzt, da die Kreativen ihre Schuldigkeit getan und den Uploadfiltern zur Mehrheit verholfen haben, will von diesen Verbesserungen des Urhebervertragsrechts niemand mehr etwas wissen“, sagte Reda. Sie führt aus:

Die Lehre daraus kann nur sein: Urheberverbände dürfen sich nicht länger von der Unterhaltungsindustrie vor den Karren spannen lassen. Gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern können sie gegen die Ungerechtigkeiten des geltenden Urheberrechts vorgehen.

Ähnlich äußerte sich die Linken-Abgeordnete Martina Michels. „Sollte nun auch noch das Mindeste im Urhebervertragsrecht, das in der EU-Copyright-Richtlinie in den Art. 14 bis 16 ausverhandelt war, obsolet werden, dann kann man den Trilog gleich abbrechen und von vorn beginnen“, schrieb sie auf Anfrage von netzpolitik.org. Michels verweist darauf, dass auch bei geplanten Urheberrechts-Ausnahmen für Bildung, Wissenschaft und Kulturerbe in Artikel 3 bis 5 „Vieles offen geblieben“ sei.

Showdown Anfang 2019

Der österreichische Ratsvorsitz will noch dieses Jahr einen finalen Text präsentieren. Die letzte Abstimmung im EU-Parlament folgt im Frühjahr. Wenn die Verhandler von Rat und Kommission das Parlament mit ihrer harten Haltung weiter verärgern, könnte das einige Abgeordneten umstimmen, die im September für die Reform stimmten.

Noch kann die Stimmung umschlagen – und eine neue Mehrheit das neue Urheberrecht samt Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht ablehnen. Die Verhandler wissen das. „Die Mehrheit im EU-Parlaments ist noch fragil“, sagte der CDU-Abgeordnete Voss im Oktober hinter verschlossenen Türen. „Wir müssen vorsichtig sein.“