NRW: Ablehnung der Herausgabe von Unterlagen zum Staatstrojaner hält rechtlicher Prüfung nicht stand

Die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen planen, den Staatstrojaner des BKA zu nutzen. Auf unsere Informationsfreiheitsanfrage zur Spionagesoftware gibt sich das Landesinnenministerium allerdings wenig auskunftsfreudig: Es werden keinerlei Unterlagen an uns herausgegeben. Wir haben beim Informationsfreiheitsbeauftragten nachgefragt, ob das rechtens ist.

Einige Bundesländer in Deutschland erlauben ihren Polizeien den Einsatz von Staatstrojanern. Dazu gehört auch Nordrhein-Westfalen, die Befugnisnorm zum staatlichen Hacken trat am 29. Juli 2017 in Kraft. Nach den NRW-Informationsfreiheitsgesetzen haben wir im Wege einer Anfrage über Frag den Staat um Auskunft zur im Beamtendeutsch „Remote Communication Interception Software“ (RCIS) genannten Spionagesoftware gebeten. Konkret verlangten wir Einsicht in den behördlichen Schriftverkehr und in die Akten des zuständigen Landesinnenministeriums.

Schon seit 2012 betreibt das Bundeskriminalamt (BKA) die Entwicklung dieses RCIS-Trojaners. Die erste Version soll ab dem Februar 2016 in der Lage gewesen sein, Skype-Gespräche auf bestimmten Windows-Computern auszuleiten. Im Jahr 2016 wurde dann über eine neue RCIS-Version berichtet, die ab 2017 mehr Einsatzmöglichkeiten haben sollte. Die Erweiterung betraf vor allem Messenger-Dienste und weitere Betriebssysteme bei Smartphones und Tablets. Skype hatte Anfang 2018 allerdings eine neue technische Lösung zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Kommunikation angekündigt. Ob die RCIS des BKA damit umgehen kann, ist nicht öffentlich bekannt.

Die NRW-Polizeibehörden wollen jedenfalls die RCIS-Software des BKA nutzen, sie wird nicht einmal in Rechnung gestellt. Das ging aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage im Landtag hervor:

Die Software wird dem LKA Nordrhein-Westfalen vom BKA für die Nutzung durch die Kreispolizeibehörden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

In ebenjener Antwort wird auch die geplante Nutzung des RCIS-Trojaners vom BKA bestätigt:

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt derzeit, zur Umsetzung der Quellen-TKÜ die vom Bundeskriminalamt entwickelte Software „Remote Communication Interception Software“ (RCIS mobile-Version 2.0) zu nutzen. Auch für die Online-Durchsuchung wird das Land Nordrhein-Westfalen auf die hierfür vom BKA zur Verfügung gestellte spezifische Software zurückgreifen. Darüber hinaus wird das Land Nordrhein-Westfalen fortlaufend prüfen, ob auch andere Software zur Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung technisch und rechtlich geeignet ist.

Ob man auch auf ein „Produkt der Firma FinFisher“ zurückgreife, werde noch „geprüft“, sei aber „derzeit nicht beabsichtigt“. Konkret gemeint ist der Trojaner FinSpy, den das BKA vor mehr als fünf Jahren erworben hat, der aber noch nicht im Einsatz sein soll.

Die Kleine Anfrage hatte der grüne Abgeordnete Matthi Bolte-Richter im letzten Jahr gestellt. Sie war der Anlass für unsere IFG-Anfrage, die dazu bereits am 16. Oktober 2017 erging. Die Antwort ließ bis Januar auf sich warten: Der Bescheid des NRW-Innenministeriums (pdf) war ablehnend. Der Anspruch auf Informationsgewährung aus dem Haus von NRW-Innenminister Herbert Reul wurde gemäß § 6 a IFG NRW verwehrt, weil „das Bekanntwerden der Informationen nachteilige Auswirkungen auf Belange der inneren Sicherheit haben“ oder die öffentliche Sicherheit gefährden könnte. Auch die „Einsatzfähigkeit“ der Spionagesoftware sei gefährdet, wenn Informationen nach außen dringen würden. Die Geheimhaltung sei zulässig und sogar geboten.

Kein Recht auf Information

Diese Argumentation ist so altbekannt wie fragwürdig, wenn sie einfach auf sämtliche angefragte Akten bezogen wird. Uns wurden also keine der gewünschten Informationen herausgegeben, auch nicht in geschwärzter Form. Es stellt sich daher die Frage, ob diese pauschale Ablehnung, für die keine Kosten erhoben wurden, und ihre Begründung mit dem geltenden Recht in Einklang steht. Schließlich besteht ein Recht auf Information, dessen Ablehnung angemessen zu begründen ist.

Ganz praktisch betrachtet können die verlangten Akten übrigens noch keine Informationen zu tatsächlichen Einsätzen des Trojaners in NRW enthalten. Denn die Befugnisnorm war erst im Sommer 2017 in Kraft getreten und das Ministerium hatte im September gegenüber dem Abgeordneten Bolte-Richter die Auskunft (pdf) gegeben, dass man noch nicht sagen können, in welchem Umfang die Spionagesoftware künftig zum Einsatz kommen werde. Mittelbar geht aus dieser Aussage hervor, dass bisher noch kein Einsatz stattgefunden hat.

Rechtlich erlaubt sind in NRW sowohl die „Quellen-TKÜ“, also der Trojaner, der nur Kommunikation abhören darf, als auch die „Online-Durchsuchung“ des gesamten informationstechnischen Systems. Innenminister Reul plant aber bereits eine weitere Verschärfung der polizeilichen Möglichkeiten. In einer geharnischten Erklärung der Strafverteidigervereinigung NRW (pdf) wird sein neuer Gesetzentwurf als „rechtsstaatswidrig“ bezeichnet und auch der Staatstrojanereinsatz kritisiert.

Ist das Ablehnungsschreiben rechtens?

Nach der Ablehnung der Auskünfte zur NRW-Überwachungssoftware haben wir die zuständige Landesdatenschutz- und Informationsfreiheitsbehörde um eine rechtliche Klärung gebeten. Es wurde um Auskunft gebeten, ob die Anfrage zu Recht auf diese Weise bearbeitet wurde. Schließlich handelt es sich um eine pauschale Ablehnung der Herausgabe mit einer ebenso pauschalen Begründung.

Die rechtliche Bewertung des Amtes, ob die Ablehnung der IFG-Anfrage in dieser Form einer rechtlichen Prüfung standhält, folgte schon nach wenigen Tagen. Demnach war die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen zur Herausgabe der Korrespondenz des Ministeriums nicht ausreichend. Man hätte prüfen sollen, ob sich wirklich „schützenswerte Passagen in allen vorhandenen Unterlagen befinden“. Das Ergebnis könnte dabei natürlich auch lauten, dass dies der Fall ist und alles wirklich schützenswert wäre. Allerdings …

… wäre das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen gehalten, eine solche (Nach-)Prüfung der Möglichkeit eines Teilzugangs durchzuführen oder bei bereits erfolgter Prüfung dies zumindest auch in der Begründung des Bescheids zum Ausdruck bringen. In der vorliegenden Fassung entspricht der Ablehnungsbescheid nach meiner Einschätzung deshalb nicht in vollem Umfang den Anforderungen des IFG NRW.

Denn von einer solchen Prüfung steht in dem Ablehnungsschreiben nichts. Um die „Einsatzfähigkeit“ der Spionagesoftware nicht zu gefährden, hätten in den vorhandenen Unterlagen des Ministeriums durch Schwärzung beispielsweise technische und taktische Informationen geschützt werden können. Die Aussagen in dem Bescheid könnten aber so verstanden werden, dass sich in den Unterlagen auch Aspekte ohne eine Sicherheitsrelevanz befinden. Dann hätte eine „Abtrennung oder Schwärzung der übrigen Informationen ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit zugänglich gemacht werden können“. Es sei …

… auch nicht evident, dass in den begehrten Unterlagen (Schriftverkehr zwischen den Behörden und Akten zur Software) ausnahmslos sicherheitsrelevante Informationen enthalten sind. Denn der Antragsgegenstand ist weit gefasst und es ist denkbar, dass er Unterlagen erfasst, die beispielsweise unkritisches organisatorisches Randgeschehen betreffen.

Stattdessen lehnte das Ministerium jedoch jede Herausgabe der gewünschten Unterlagen ab. Was zwischen dem Ministerium und dem BKA kommuniziert wurde, bleibt ein Geheimnis. In einer Antwort auf eine weitere parlamentarische Anfrage (pdf) des Abgeordneten Bolte-Richter vom März 2018 gibt sich das Ministerium ebenfalls wenig auskunftsfreudig.

Wenn es um den Staatstrojaner geht, bleibt nicht nur das Ministerium in NRW zugeknöpft bis hin zur Verbiegung des Informationsrechts. Damit ist man auf Linie mit dem Bundesinnenministerium: Auch im Bund will man zum staatlichen Hacken keine Auskunft geben, nicht zu Vertragspartnern und nicht zu den Schwachstellen, die man ausnutzt.