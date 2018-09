Wie man in 69 Jahren einen Überwachungsstaat aufbaut.

Vor einem Jahr veröffentlichte netzpolitik.org die „Chronik des Überwachungsstaates“ und listete deskriptiv Gesetze auf, „die Überwachung ausbauen und Freiheiten einschränken“. Nun wollen wir nachschauen und analysieren: Welche Parteien beteiligten sich in der Deutschen Geschichte am meisten? Welche Dienste werden oft bevorteilt? Welche sonstigen Muster gibt es?



LENNART MÜHLENMEIER studiert Politikwissenschaft in einer hessischen Studentenstadt und beschäftigt sich dort in seiner Abschlussarbeit mit der Effektivität von Geheimdienstkontrolle. Im Frühjahr 2017 machte er ein Praktikum bei netzpolitik.org und schreibt seitdem aus Überzeugung immer mal wieder Artikel. In seiner Freizeit genießt er die Vorzüge von GNU+Linux, lauter Musik, stiller Natur und starkem Kaffee.



Zurück zum Programm