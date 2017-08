Das Programm

11-12

KUENSTLICHE INTELLIGENZ & MASCHINELLES LERNEN Jeanette Hofmann (WZB):

Was Politik von der Wissenschaft lernen kann Maya Indira Ganesh

(Tactical Technology Collective):

Basics of AI and Machine Learning – and its Problems Marwa Fatafta

(7amleh, Arab Center for Social Media Advancement):

The tyranny of algorithms and the use of predictive policing by Israel Konrad Lischka

(Bertelsmann Stiftung):

Politischer Handlungsbedarf bei algorithmischen Entscheidungssystemen Constanze Kurz (netzpolitik.org):

Autonome Fahrzeuge: Von Menschen und Autopiloten