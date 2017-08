Ein Auftrag an die Hochschulen: Berliner Appell für die Offene Wissenschaft im Gespräch mit denen, an die er sich richtet

Aus der ersten Gruppe junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Rahmen des „Fellow-Programms Freies Wissen“ gefördert wurden, wurde der „Berliner Appell für die Offene Wissenschaft“ formuliert. Er fordert von den Hochschulen und weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland klare Bekenntnisse zu Open Science, die sich in klar unterstützender Kommunikation, Berücksichtigung bei Personalentscheidungen und wenigstens gleichberechtigter Anerkennung von Open Science in Forschung und Lehre zeigen müssen.

Wir stellen den Appell im Detail vor, Erklären seine Entstehung und diskutieren ihn mit Vertreterinnen bzw. Vertretern der Institutionen, an die er sich richtet: Wie können die Forderungen des Appells berücksichtigt werden? Was sind die Hindernisse? Was ist konkret geplant?

Format: Vorstellung des Berliner Appells für die offene Wissenschaft und Diskussion

Speaker_innen: Sarah Behrens, tbc