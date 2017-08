Bald sind Wahlen – ein guter Zeitpunkt, um auf die letzte Legislatur zurück zu blicken. Was hat uns die Große Koalition 2013 zur Netzpolitik versprochen? Was ist daraus geworden? Was war nochmal die Digitale Agenda? Und: Wo sind eigentlich unsere Grundrechte geblieben?

Speakerin: Anna Biselli