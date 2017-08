Autonome Fahrzeuge: Von Menschen und Autopiloten

Wie von Geisterhand sollen Autos, Busse oder LKWs in naher Zukunft fahren: Autonome Fahrzeuge sind längst auf Testfahrten auf allen Kontinenten unterwegs. Selbstfahrende Kleinbusse werden bereits auf unseren Straßen getestet. Der deutsche Gesetzgeber hat dieses Jahr rechtliche Regeln für solche Fahrzeuge geschaffen, über die in dem Vortrag informiert wird. Eine Ethik-Kommission machte sich unterdessen daran, künftige Problemfelder auszumachen und Vorschläge zu erarbeiten, wie damit umgegangen wird. Welche ethischen Fragen stellen sich also bei quasi-intelligenten Fahrzeugen, die mittels Software Entscheidungen treffen? Und was für Autopiloten in den fahrenden Computern, in denen wir sitzen werden, sind eigentlich wünschenswert und vertretbar?

Speakerin: Constanze Kurz (netzpolitik.org)