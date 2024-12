Für das Jahr 2025 fehlen uns immer noch gut 190.000 Euro. Damit wir im nächsten Jahr nicht an unseren Inhalten sparen müssen, brauchen wir dringend eure Unterstützung!

Liebe Leser:innen,

die Verteidigung von Grund- und Freiheitsrechten ist aktuell wichtiger denn je. Autoritarismus und Rassismus sind wieder salonfähig geworden. Rechtsradikale Tendenzen bedrohen die offene Gesellschaft. Wir halten mit Fakten und Journalismus dagegen.

Noch aber fehlen uns 190.000 Euro, damit wir unsere Arbeit im kommenden Jahr wie gewohnt fortsetzen können. Die Uhr tickt und die Lage ist viel ernster, als uns lieb ist. Zwar haben wir im Laufe des Jahres etwas mehr Spenden eingenommen als in den Vorjahren. Und wir sparen, wo wir können. Aber dennoch trifft auch uns die Inflation hart.

Erreichen wir unser Spendenziel bis zum 31. Dezember nicht, müssen wir sehr schwierige Entscheidungen fällen – zulasten unseres publizistischen Angebots. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.

Journalismus gegen die autoritäre Wende

Dank eurer Unterstützung veröffentlichen wir investigative Recherchen und tiefgründige Analysen. Wir bleiben bei der Gesetzgebung am Ball – in Berlin, in Brüssel und darüber hinaus – und ordnen sperrige Paragrafen und Gesetze für euch ein. Wir kommentieren wichtige Ereignisse mit Sachkunde und der nötigen Schärfe.

Unser gemeinwohlorientierter Journalismus wirkt – für digitale Grund- und Freiheitsrechte und für einen starken Verbraucher:innenschutz. Mehrfach wurde unsere Arbeit in diesem Jahr ausgezeichnet.

Wir verbarrikadieren unsere Inhalte nicht hinter Paywalls. Ihr braucht kein Abo, um alles lesen zu können. Bei uns gibt es auch keine Werbung und wir tracken euch nicht – aus Überzeugung.

Unsere Inhalte sollen frei für alle sein. Deine Spende ist daher auch ein solidarischer Beitrag und ermöglicht, dass Menschen unabhängig vom Geldbeutel netzpolitik.org lesen können.

Spenden wirkt

In einer normalen Woche wird netzpolitik.org mehr als eine Million Mal aufgerufen. Würde nur ein kleiner Teil der Seitenbesucher:innen einmalig ein paar Euro spenden, hätten wir unsere Finanzierung für dieses Jahr geschafft.

Uns ist klar, dass niemals alle unsere Leser:innen spenden. Daher kommt es besonders auf die rund zehntausend Leute an, die unsere wichtige Arbeit überhaupt erst möglich machen.

Deshalb bitten wir Dich: Wenn Du dieses Jahr noch etwas übrig hast, unterstütze netzpolitik.org jetzt mit einer Spende. Und falls Du selbst nicht spenden kannst, dann erzähle bitte anderen, warum sie uns unterstützen sollen und was das bringt. Spenden an uns sind steuerlich absetzbar.

Das Beste aber ist: Deine Spende ist direkt wirksam, weil die Berichterstattung von netzpolitik.org immer darauf ausgerichtet ist, Grund- und Freiheitsrechte zu schützen und mehr Öffentlichkeit für sie herzustellen.