Eine Woche liegt der DATEV-Kongress nun zurück. DATEV ist ein Softwareunternehmen, unter anderem für Buchführung. Wir berichteten euch hier bereits, dass wir mittlerweile die Mutter aller Buchführungsprogramme verwenden. Neben viel fachlichem Input gab es auf dem Kongress auch eine kleine Party mit einem Live-Act. Ich hab schon viel im Leben gesehen. Aber der Abend überraschte mich völlig – konkret: wie die Fantastischen Vier eine Horde Steuerberater*innen und Buchhalter*innen so abholte, dass die Halle kochte! Mehr als dreißig Jahre Bühnenerfahrung zahlten sich hier aus. Als Fettes Brot „Jein“ veröffentlichte, gab es die Fantastischen Vier schon zehn Jahre! Die Zeit vergeht zu schnell. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war ein junger Mensch in Anzug, der draußen vor dem Gebäude spontan einen Rückwärtssalto machte.

AOL-CDs und andere wabbelige Scheiben

Unter dem Eindruck von Zeit- und Erwartungssprüngen kehrte ich zurück nach Berlin, setzte mich an meinen Schreibtisch und sinnierte über die 90er Jahre. Völlig unabhängig davon dachte auch Ole an die 90er und wie diese uns geprägt hatten. Vieles war damals neu – Tamagotchi, die AOL-CD, Sim City auf Disketten, der erste Matrix-Film – die rote oder die blaue Pille? –, Pillen für den Tanz um die Siegessäule. Es war die Ankündigung für eine große Veränderung.

Kurz danach Meeting mit Ole, um das Konzept für die Kampagne festzulegen und die Stimmung, die sie vermitteln soll. Wir waren uns nach einer Minute einig. Unsere Blaupause sind die späten 90er. This one is dedicated to all the ravers in the nation.

Die harten Zahlen

Ganze 59.052 € haben wir im Oktober an Spenden eingenommen und damit weniger als im Vorjahresoktober. Es zeichnet sich ab, dass die Finanz- und Weltgesamtlage auch bei uns ihre Spuren hinterlässt. Hinzu kamen knapp 300 € an Verlagsanteilen und knapp 200 € an Erlösen aus dem Merchstore. Dem gegenüber standen knapp 90.000 € an Ausgaben. Wie üblich, machten die Lohnkosten mit knapp 75.000 € den Löwenanteil davon aus. Auf dem nächsten Platz lagen mit 5.200 € Miete für unser Büro sowie für die Location des Organisationsentwicklungsmeetings (OE). Etwa 3.600 € gaben wir für die Arbeit freier Autor*innen, die Moderation unseres OE-Meetings und einer Arbeitssicherheitsberatung aus. 2.728 € kosteten Verwaltung und Infrastruktur – sie bewegen sich damit im üblichen Rahmen. Für die Organisationsentwicklung sowie die Teilnahme an Bits&Bäume mussten einige Teammitglieder anreisen und untergebracht werden. Der Posten für Bewirtungen, Aufmerksamkeiten und Reisekosten liegt daher mit gut 1.800 € über dem Durchschnitt. Der Posten „Betriebsbedarf“ enthält bei uns alles – von Zeitungen bis zum USB-Kabel. Inhalt von datawrapper.dwcdn.net anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von datawrapper.dwcdn.net anzuzeigen Inhalt von datawrapper.dwcdn.net immer anzeigen

Danke für Eure Unterstützung!

Wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr hier alle Möglichkeiten. Am besten ist ein Dauerauftrag. Er ermöglicht uns, langfristig zu planen:

Inhaber: netzpolitik.org e. V.

IBAN: DE62430609671149278400

BIC: GENODEM1GLS

Zweck: Spende netzpolitik.org

Wir freuen uns auch über Spenden via Paypal.

Wir sind glücklich, die besten Unterstützerinnen und Unterstützer zu haben.

Unseren Transparenzbericht aus dem September findet ihr hier.

Vielen Dank an euch alle!