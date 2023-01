Die Fähigkeiten von Bild-Generatoren wie StableDiffusion haben auch uns verblüfft. Wie tasten wir uns an dieses brandneue Thema heran? Wie berichten wir, ohne die Technologie stumpf abzufeiern oder zu verteufeln? Und darf man überhaupt „KI“ sagen? Das und mehr in dieser Podcast-Folge.

Hand auf’s Herz: Wer hat in den letzten Wochen noch nicht mit StableDiffusion, DALL-E 2 oder einem der anderen neuen Bild-Generatoren herumgespielt? Teddybären im Chemie-Labor, Tech-Bosse auf Renaissance-Gemälden oder fotorealistische Bilder von Hunden in schwarzen Rollkragenpullovern: Die Bilder, die diese Generatoren auf solche kurzen Befehle hin ausspucken, sind teilweise echt beeindruckend, auch wir kamen hier aus dem Staunen nicht raus.

Und es bleibt nicht bei den Bildern. Ende 2022 veröffentlichte OpenAI dann auch noch ChatGPT, ein Sprachmodell, das auf Befehl hin Computercode, Songtexte oder Schulaufsätze produzieren kann, die kaum noch von menschlichen Antworten zu unterscheiden sind.

In der neuen Folge unseres Podcasts „Off The Record“ sprechen Sebastian Meineck und Chris Köver darüber, wie die Redaktion mit so einem Hype umgeht und welche Zweifel uns dabei begleiten. Haben wir im Spätjahr den Beginn des Hypes vor lauter Berichterstattung über Chatkontrolle und Twitter-Chaos verpennt? Was denken wir persönlich über die neue Technologie? Im Gespräch geht es auch um die Suche nach unserer Position in der teils erhitzten Debatte rund um generative KI – einer Technologie, die mal eben den Markt für kreative Arbeit umkrempeln kann und bisher kaum bekannte Firmen zu mächtigen Playern macht.

