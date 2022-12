Dieser Text erschien zuerst bei feministtechpolicy.org. Wir veröffentlichen ihn mit freundlicher Genehmigung der Autorinnen. Es ist auch eine pdf-Version verfügbar.

Klar ist: Die Erstellung und die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen (child sexual abuse material, CSAM) müssen aktiv bekämpft werden. Doch der Entwurf der EU-Kommission „Zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern“, auch bekannt als CSA-Verordnung oder Chatkontrolle, greift dafür zu kurz. Denn er sieht lediglich eine Reihe an technischen Lösungen vor. Das ist insofern problematisch, als dass auf nicht genau definierte, noch zu erfindende Technologien gesetzt wird, anstatt bestehende, erfolgreiche Strukturen des Kinderschutzes und deren Ausbau in den Blick zu nehmen. So werden technische Innovationen gegenüber sozialer Intervention, Unterstützung und Empowerment priorisiert.

Ein solches Vorgehen kann und muss als Tech-Solutionismus kritisiert werden. Tech‑Solutionismus bezeichnet die Annahme, dass jedes Problem mithilfe technischer Neuerungen gelöst werden kann. Doch diese Ansicht ist nicht nur verkürzt. Sie blendet zudem aus, dass durch die Einführung komplexer neuer technischer Systeme auch neue Probleme entstehen.

Besonders deutlich wird das am Beispiel algorithmischer Entscheidungssysteme: Die CSA-Verordnung sieht vor, dass auf diesem Weg automatisiert rechtswidrige Inhalte erkannt und an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Wie genau jedoch die Erkennung technisch erfolgen soll, darüber schweigt sich der Entwurf aus – er bleibt „technologieneutral“.

Dabei ist das automatisierte Melden von Inhalten ein komplexeres Problem, als man vielleicht von außen annehmen würde. Schon heute zeigen andere Anwendungsfälle, dass solche Algorithmen bei der Kommunikation unterrepräsentierter Gruppen überdurchschnittlich häufig anschlagen, und das ohne inhaltliche Grundlage. Die technische Lösung setzt letztendlich also gesellschaftliche Diskriminierung fort, macht sie aber gleichzeitig scheinbar objektiv und damit weniger angreifbar. Naiver Tech‑Solutionismus blendet aus, dass technische Lösungen immer nur so neutral sein können, wie die Gruppe, die sie schafft, und die Daten, auf denen sie basiert.

Auch ignoriert die Rede von einfachen und sauberen technischen Lösungen, dass häufig dennoch ein hohes Maß an menschlicher Intervention nötig ist. Auch wenn die CSA-Verordnung hier Melde- und Prüfstrukturen in Form eines EU-Centers vorsieht, ist es wahrscheinlich, dass große Tech-Konzerne zunächst auf bestehende Content-Moderationsstrukturen zurückgreifen und Meldungen intern überprüfen, bevor sie Verdachtsfälle an das EU-Center melden.

Content-Moderator*innen arbeiten unter hohem zeitlichen Druck und sind täglich psychisch extrem belastenden Inhalten ausgesetzt. Die CSA-Verordnung wird für einen massiven Ausbau dieses hochproblematischen Berufsfeldes sorgen, ohne jedoch die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen mitzudefinieren. Dabei existieren bereits Vorschläge, wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssten.

Die CSA-Verordnung sieht vor, jegliche interpersonelle Kommunikation zu scannen. Das betrifft alle möglichen digitalen Kommunikationskanäle – Messenger ebenso wie Chats auf Spieleplattformen, in Lern-Apps oder Ähnliches. Auch Anwendungen, die die Kommunikation zwischen den Gesprächsteilnehmenden verschlüsseln und daher als besonders sicher gelten, sind nicht ausgenommen.

Das heißt: Eine wirklich Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation wäre nicht mehr möglich. Denn die Prüfung fände nicht nur im konkreten Verdachtsfall statt, sondern ständig und überall. Denn Verschlüsselung ist binär: Sie ist entweder intakt und von keiner Instanz ohne weiteres auszuhebeln oder sie ist unterbrochen und damit von allen Seiten angreifbar.

Vor der im Impact Assessment der Verordnung vorgeschlagenen Technologie des Client-Side-Scanning warnen sogar internationale IT-Sicherheitsexpert*innen und der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Denn bei diesem Verfahren werden Dateien vor der eigentlichen Verschlüsselung auf dem Gerät der Nutzer*innen auf illegales Material untersucht und bei Verdacht ausgeleitet.

Nutzer*innen verlieren damit jegliche Kontrolle über die Vertraulichkeit ihrer Kommunikation. Aber Privatsphäre ist ein Grundrecht. Das deutsche Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme schützt unsere persönlichen Daten und unsere privaten Kommunikationen, die digital gespeichert oder verarbeitet werden. Präventive Eingriffe in diesen Schutzraum sind mit hohen Hürden verbunden und immer nur anlassbezogen, also bei konkretem Verdacht, zulässig. Die CSA-Regulierung führt dazu, dass solche Schutzräume faktisch nicht mehr existieren dürfen und kontinuierlicher maschineller und menschlicher Überwachung unterzogen werden.

Dabei ist das Recht auf Privatsphäre gerade für ältere Kinder und Jugendliche essenziell. Ab dem Alter von rund zehn Jahren fordern Kinder und Jugendliche mehr Privatsphäre ein, während sie gleichzeitig risikofreudiger werden – online wie offline. Eigene Erfahrungen zu sammeln und sich von Autoritäten abzunabeln ist ein zentraler Entwicklungsschritt im Erwachsenwerden, der älteren Kindern und Jugendlichen nicht vorenthalten werden darf (vgl. Wisniewski et al. 2022). Privatsphäre zu untergraben und Verschlüsselung technisch unmöglich zu machen, sendet ein fatales Signal:

On one hand, adults tell teens that they need to care about their online privacy to stay safe; on the other hand, as designers and parents, we develop and use surveillance technologies that take teens’ privacy away for the sake of their online safety. (Wisniewski et al. 2022, 319)