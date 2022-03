Die meistbesuchte Pornoseite der Welt heißt XVideos und niemand redet darüber. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man ein Pornoimperium durchleuchtet, was die Probleme auf XVideos sind und wie ihr dazu beigetragen habt, einen öffentlich-rechtlichen Porno zu finanzieren.

Triggerwarnung sexualisierte Gewalt: Wenn ihr euch mit diesem Thema unwohl fühlt, hört diese Folge lieber nicht an.

XVideos. Ein kaum bekannter Name auf der Liste der meistbesuchten Webseiten der Welt. Aktuell auf Rang 10, noch vor Amazon, Netflix oder Ebay. Dahinter steht die größte Pornowebsite der Welt. Ein heimlicher Gigant, über den fast nichts bekannt ist.

Anna spricht in dieser Folge mit den Redakteur:innen Sebastian und Chris über ihre Recherche zu XVideos. Wie funktioniert so ein Pornoimperium? Warum liest man bislang so wenig über XVideos? Welche Quellen haben sie für die Recherche genutzt und wie konfrontiert man ein Pornounternehmen, dessen Inhaber:innen bekannt sind, das aber nicht mal einen Pressekontakt auf der Website hat?

Schlagworte zum Thema Missbrauch werden in der Suche empfohlen, Clips zeigen zumindest dem Anschein nach die Vergewaltigung von schlafenden oder betäubten Personen. Es geht auch darum, wie man mit der Unsicherheit umgeht, nie sagen zu können, was echt und was inszeniert ist. Auf Pornoplattformen geht es schließlich um sexuelle Fantasien. Wir sprechen über drei verschiedene Richtungen, aus denen Pornoseiten derzeit gewaltig unter Druck gesetzt werden. Und natürlich über die Frage, was Plattformen verändern könnten, um die Ausbreitung von sexualisierter Gewalt und nicht-einvernehmlichen Inhalten zumindest einzudämmen.

Mit in dieser Folge: Anna Biselli, Sebastian Meineck, Chris Köver und Stefanie Talaska

