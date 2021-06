Seit Beginn der Coronakrise gibt es Menschen, die die Pandemie für eine Verschwörung halten. Influencer*innen verbreiten ihre Ansichten dazu auf Instagram, auf Demos werden Verschwörungsmythen verbreitet, im Bekanntenkreis schickt jemand krude Nachrichten in die Whatsapp-Gruppe. Wer Anhänger*innen von Verschwörungsideologien in Familie oder Freundeskreis hat, ist oft ratlos und überfordert. Beratungsstellen wie die Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V. haben unter anderem aufgrund von Corona-Verschwörungsideologien 2020 einen fünffachen Anstieg der Anfragen verzeichnet. Nun gibt es auch auf Reddit einen Kanal namens r/VTbetroffene. Es soll Menschen, die Verschwörungsideolog*innen in ihrem Umfeld haben, als Hilfe und Austauschmöglichkeit dienen.

Seit Anfang Mai können sich deutschsprachige Nutzer*innen in dem Subreddit vernetzen und gegenseitig unterstützen. Nach fast einem Monat verzeichnet der Kanal bereits über 880 Mitglieder und wächst nach Angaben des Moderators Ascendancer stetig. Auf Anfrage von netzpolitik.org erklärt Ascendancer, er habe den Kanal ins Leben gerufen, da er schon seit einiger Zeit das englischsprachige Subreddit r/QAnonCasualties beobachtet. Dort habe er viele bedrückende Geschichten gelesen aber auch solche, die Hoffnung geben, etwas im eigenen Umfeld bewirken zu können.

„Ich dachte, es wäre eine Frage der Zeit bis es so etwas auch in deutscher Sprache gibt, aber ich habe vergeblich gewartet“, so Ascendancer. „Als ich dann in r/Austria einen Post mit dem Titel „Ich brauche Hilfe bei einer Coronaleugnerin/meiner Mama.“ las, habe ich relativ spontan reagiert und einfach das Sub eröffnet.“

„Seid vorsichtig und stellt keine Diagnosen“

Posten sollen nur direkt Betroffene, heißt es in den Regeln des Subreddits, die den Umgang miteinander auf dem Kanal formen sollen. Weitere lauten: „Vorsicht bei Ratschlägen. Es ist besser keinen Tipp zu geben, als einen schlechten Tipp.“ oder „Nichtpsychologen spielen nicht Psychologe. Seid vorsichtig und stellt keine Diagnosen.“. In einem angehefteten Beitrag hat Moderator Ascendancer allgemeine Informationen und Hinweise formuliert sowie Anlaufstellen in Österreich und Deutschland verlinkt – darunter auch die Sekten-Info Nordrhein-Westfalen. Die Beiträge sind nach sogenannten Flairs kategorisiert: Weiterbildung/Strategien, Familie, Rechtliches, Ventil, Meta und Erfahrungsbericht. Im Subreddit posten etwa Familienangehörige von Menschen, die an Merkel- und Gates-Verschwörungsmythen, den Great Reset und rechte Ideologien glauben. Aber auch Eltern, die Chemtrail-Mythen anhängen, sind Thema im Sub.

„Es ist kaum zu fassen, ich verliere gerade jeglichen Bezug zur Mama, denn ich weiss wirklich nicht ob sie das rechte Gedankengut gekonnt ignoriert oder bereits tief in sich aufgenommen hat“, schreibt beispielsweise ein*e Nutzer*in und bittet um Argumentationshilfen. Ein*e Jugendliche*r fragt in einem anderen Thread, ob es eine Möglichkeit gibt, den eigenen Impfpass von der Mutter zu bekommen, die Corona-Impfungen als „böse Machenschaften“ bezeichnet. In rund 20 Antworten geben andere Nutzer*innen Tipps und weisen unter anderem darauf hin, dass man sich einfach einen neuen Impfpass ausstellen lassen kann.

Der Kanal lebt vom Austausch und den Erfahrungen der Mitglieder. Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhebt der Initiator nicht und betont, offen für Ergänzungen und Vorschläge zu sein. Er war laut eigenen Angaben selbst 10 Jahre in Verschwörungstheorien gefangen und setzt sich nun für mehr Aufklärung ein. Der Subersteller erklärt netzpolitik.org, dass der Subreddit VTbetroffene langfristig gesehen eine Erstanlaufstelle für Betroffene von Verschwörungsideologien sein soll, wo Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird und Menschen sich über Anlaufstellen informieren können, um sich auch professionelle Hilfe zu suchen. Ascendancer will „Hoffnung schaffen für Betroffene“: