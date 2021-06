In the Meantime

Während in normalen Zeiten bei einer re:publica in Berlin auf bis zu zwanzig Bühnen parallel ein breites und buntes Programm über viele Facetten einer sich entwickelnden digitalen Gesellschaft diskutiert wird, gab es dieses Jahr „In the MeanTime“ wieder „nur“ im Netz. Rund 3.000 Menschen waren trotzdem dabei und haben sich live und im Nachgang auf einer eigenen Plattform die Inhalte angeschaut und mitdiskutiert. Jetzt stehen alle Inhalte auch der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung und wir haben aus der Vielzahl der Vorträge und Debatten eine Auswahl für Euch getroffen, die mit am ehesten thematisch zu uns passen.

Zusammen mit Julia Reda von der Gesellschaft für Freiheitsrechte habe ich über „Die Rückkehr der Netzsperren“ gesprochen, welche zur Durchsetzung von Urheberrechtsinteressen eingeführt werden sollen.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Daniel Laufer hat unsere Recherchen zu „Querdenken: Der geschäftige Herr Ballweg“ in einem Vortrag vorgestellt.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Dazu passt auch der spannende Vortrag von Arne Vogelgesang über „Truthifixion“ und einem Überblick gängiger Verschwörungs-Geschäftsmodelle und Akteure der vergangenen zwei Jahrzehnten.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Bijan Moini hat mir in einem Gespräch die von Ferdinand von Schirach initiierte Kampagne „JEDER MENSCH für neue Grundrechte in Europa!“ vorgestellt und erklärt, warum wir mehr Grundrechte brauchen und wie wir die bekommen könnten.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Die Digitale Zivilgesellschaft stärken“ war ein Gespräch zwischen Julia Kloiber, Geraldine de Bastion und mir über eine sehr agile Zivilgesellschaft, die aber häufig unterfinanziert ist und noch schlagkräftiger werden könnte.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In 30 Minuten habe ich diverse netzpolitische aktuelle Debatten im Rahmen eines Vortrages vorgestellt: „In the Mean Time – Netzpolitik im Jahr der Pandemie„.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Jillian York von der Electronic Frontier Foundation hat mit „Silicon Values“ ein gutes Buch über Content-Moderation und das Agieren der großen Plattformen geschrieben. Im Gespräch mit Julia Kloiber und Geraldine de Bastion stellt sie die wichtigsten Erkenntnisse aus ihre Recherchen vor: „Silicon Values: The Future of Free Speech Under Surveillance Capitalism„.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie diskutiert man mit Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben? Ingrid Brodnig hat in ihrem Vortrag „Strategisch diskutieren: in und nach Corona“ einige Tipps.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Christian Stöcker hat mit „Das Experiment sind wir“ ein spannendes Buch über exponentielles Wachstum geschrieben und stellte mit „KI und Biotech – Hier kommt die nächste Beschleunigung“ einen Aspekt daraus in seinem Vortrag vor.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie groß ist Twitter in Deutschland und wieviele Menschen nutzen die Plattform? Luca Hammer hat sich damit wissenschaftlich beschäftigt und stellt die Ergebnisse seiner „Vermessung der deutschsprachigen Twittersphäre“ in einem etwas unüblichen Vortragsformat vor.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die EU-Kommissarin Margrethe Vestager hat im Gespräch mit Julia Kloiber und Geraldine de Bastion ihre „Vision for a Digital Europe“ vorgestellt.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Michael Seemann hat seine Doktorarbeit über „Die Macht der Plattformen“ in Buch-Form publiziert und stellte einige Aspekte mit schauspielerischem Talent in „Napster, iTunes, Spotify und die Plattformisierung der Welt“ vor.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der zahlreichen Programmpunkte der diesjährigen re:publica. Im Youtube-Kanal der re:publica gibt es noch viel mehr zu finden.

Offenlegung: Ich bin einer der Gründer der re:publica und habe das Programm inhaltlich mitgestaltet.