Neues aus dem Fernsehrat (56)

Sicher nicht zufällig in der derzeit laufenden Aktionswoche für freie Bildungsunterlagen („Open Education Week“) hat heute Wikimedia Deutschland gemeinsam mit dem Deutschen Bibliotheksverband und dem Bündnis Freie Bildung eine „Kampagne für Nutzungsfreiheit bei öffentlich-rechtlichen Bildungsinhalten“ gestartet. Die Forderungen kompakt in einem Absatz zusammengefasst:

Schließen Sie sich der Forderung von Wikimedia Deutschland an und setzen Sie sich dafür ein, dass Bildungsinhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter freie Lizenzen gestellt werden. Denn: Beiträge, deren Erstellung durch öffentliche Gelder finanziert wird, sollen auch der Öffentlichkeit dauerhaft zur Verfügung stehen. Lehrkräfte und Bildungsakteure können die Inhalte so ohne Einschränkungen als Lehrmaterialien im Unterricht nutzen.

Teil der Kampagne ist ein offener Brief samt Möglichkeit, sich dessen Forderungen mit der eigenen Unterschrift anzuschließen. Zu den Erstunterstützer:innen zählen beispielsweise der Filmemacher und Drehbuchautor Mario Sixtus (seine Mockumentary „Operation Naked“ erschien unter Creative-Commons-Lizenz) sowie die Medienwissenschaftlerin Charlotte Echterhoff (hier ein Interview mit ihr in dieser Reihe).

Begründet wird die Forderung nach freien Lizenzen für öffentlich-rechtliche Bildungsinhalte in einer Aussendung zum Kampagnenstart mit zahlreichen Problemen der geltenden Rechtslage:

Oft ist es nutzungs- oder urheberrechtlich aber gar nicht möglich, die Inhalte herunterzuladen, anzupassen oder in den eigenen Unterricht aufzunehmen. Das fängt schon mit der Mediathek selbst an: Eigentlich dürfen Inhalte daraus nur “zu Privatzwecken” gestreamt werden. Herunterladen? Nur in Einzelfällen wie bei “Terra X” und “Planet Schule” gestattet. Im Unterricht zeigen? In den meisten Bundesländern gilt Unterricht spätestens ab der Mittelstufe oder sobald er auch in klassenübergreifenden Kursen stattfindet als “öffentlich”. Auch zu Bildungszwecken darf hier eigentlich nichts ohne ausdrückliche Genehmigung gezeigt werden, Ausnahmen sind im „Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz“ (UrhWissG) geregelt. Geschützte Sendungen vollständig zu zeigen ist danach aber nicht zulässig, bearbeiten oder kürzen darf man die Inhalte gemäß den Nutzungsbedingungen auch nicht.