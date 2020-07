Was vom Tage übrig blieb

Wo ist nur der „Ich bin wieder gesund“-Knopf? (Zeit Online)

Wie man sich in der Corona-Warn-App infiziert meldet, das hat man jetzt oft genug gelesen. Aber was passiert eigentlich, wenn man nach einer Meldung wieder gesund ist und diesen freudigen Umstand ebenfalls melden will? Zeit-Online-Redakteurin Lisa Hegemann hat mit einer Physiotherapeutin gesprochen, die vor diesem Problem stand und berichtet von der kafkaesken Reise durch die verschiedenen Hotlines, die darauf folgte. Lustig.

Corona-App nicht mit Gesundheitsämtern und Laboren verbunden (RBB24/dpa)

Und noch eine Meldung aus dem Appiversum, wenn auch keine mit schockierendem Neuigkeitswert: Die Berliner Gesundheitsämter sind immer noch nicht an das System angebunden, mit dem die QR-Codes für die Corona-Warn-App gestanzt werden. „Die technischen Möglichkeiten werden erst in den nächsten Wochen entstehen“, antwortet die Senatsgesundheitsverwaltung auf die Anfrage eines FDP-Abgeordneten. Das tut sich vermutlich nicht viel, denn die Labore sind auch nach wie vor ohne Anbindung. Damit ist das Bestehen der Telekom-Hotline, mit deren Hilfe App-Nutzer:innen derzeit Infektionen melden sollen, wohl noch eine Weile gesichert.

Update to Enabling Dishonest Behavior policy (Google)

Wie edel: Google kündigt an, ab dem 11. August kein Geld mehr mit Anzeigen für sogenannte Stalkerware verdienen zu wollen. Die entsprechende Regel wird erweitert, so dass Anzeigen für Spionagesoftware künftig weltweit verboten sind. Das Timing ist interessant, wenn man bedenkt, dass Menschenrechtsaktivist:innen wie das Citizen Lab bereits seit geraumer Zeit auf die kritische Rolle von Google in dieser miesen Branche hingewiesen haben, aber besser spät… Und wenn wir schon dabei sind: Welche Antivirenprogramme Stalkerware auf Android-Smartphones am besten erkennen, hat AV Comparatives hier in Zusammenarbeit mit der Electronic Frontier Foundation untersucht.

