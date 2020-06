Die Video-App TikTok fragt auf dem iPhone aggressiv den Zwischenspeicher der Nutzer:innen ab. In diesem können sensible Informationen wie Passwörter sein.

TikTok liest bei iPhone-Nutzer:innen in sehr kurzen Abständen die Inhalte aus, die Nutzer:innen der App in ihre Zwischenablage kopiert haben. Das können private Nachrichten sein, Links oder auch Passwörter. Auf die Gefährlichkeit des Auslesens des Clipboards hatten Sicherheitsforscher schon im Februar dieses Jahres hingewiesen, im März berichteten sie, dass auch TikTok diese Daten auslese.

Das Unternehmen begründete die Praxis damals gegenüber Forbes mit einem veralteten Software Development Kit (SDK) von Google, das bald ausgetauscht werde.

Nun fiel Beta-Testern der neuen iPhone-Betriebssystem-Version iOS 14 auf, dass das Clipboard weiterhin von TikTok ausgelesen wird – und das in sehr kurzen Abständen, nämlich alle ein bis drei Tastaturanschläge. Über das Auslesen des Clipboards könnten sensible, private und sicherheitsrelevante Informationen wie Kommunikationen, Accountdaten und Passwörter abfließen.

Sensible Daten im Zwischenspeicher

Warum liest die App diese potentiell so sensiblen Informationen weiter aus? Von der veralteten Google-Software ist nun keine Rede mehr. Stattdessen begründet TikTok das Auslesen jetzt mit der Bekämpfung von Spamverhalten. Die App lese das Clipboard aus, um Spam und doppelte Kommentare zu reduzieren, sagt eine Sprecherin gegenüber netzpolitik.org. Dabei vergleiche TikTok den Text einer Benutzereingabe, wie etwa eines Kommentars, mit dem Inhalt der Zwischenablage, während der Benutzer seinen Kommentar verfasst. Bei dieser Methode seien laut TikTok niemals Inhalte aus der Zwischenablage gespeichert oder an die TikTok-Server gesendet worden.

TikTok ist nicht die einzige App, welche das Clipboard ausliest. Nach Informationen von The Telegraph lesen auch AccuWeather, Overstock, AliExpress, Call of Duty Mobile, Patreon und Google News die Zwischenablage aus. Sie tun dies jedes Mal, wenn eine Nutzerin in die App wechselt, nicht jedoch so häufig und aggressiv wie TikTok.

Mittlerweile hat TikTok angekündigt, es habe schon eine neue Version beim App-Store eingereicht, um dieses Verhalten aus der App zu entfernen.