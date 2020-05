Was vom Tage übrig blieb

Hasta la vista, GVU! (Telepolis)

Es gibt diese seltenen Anlässe, bei denen Nachrufe Spaß machen. Beim Lesen vermutlich genauso wie beim Schreiben. Dieser gilt der GVU, kurz für Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, besser bekannt als der Verein mit der Raubkopierer-sind-Verbrecher-Werbung oder wie Markus Kompa schreibt: „die überflüssigste und kontraproduktivste Pressure-Group seit Menschengedenken“. Denn der Laden, dessen Spots wir uns früher immer im Kino reinziehen durften, ist pleite.

Why Am I Paying $60 for That Bag of Rice on Amazon.com? (The Markup)

Die Preise auf Amazon schwanken, aber das hat nicht immer was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Der Artikel beleuchtet das sogenannte Dynamic Pricing, klärt über die Folgen auf und gibt Tipps, wie man vermeiden kann, dann wirklich 60 Dollar für einen Sack Reis blechen zu müssen.

iOS 13.5 erhält Gesichtsmaskenerkennung (Golem.de)

In Zeiten von Corona passieren Dinge, die hätte man sich vor Zeiten von Corona kaum vorstellen können. Weil ein Gerät sich in Zeiten von Gesichtsmasken schwer mit Face ID entsperren lässt, arbeitet Apple an einer Maskenerkennung, die dann direkt zur Code-Eingabe springt, so sie erkennt, dass die Gerätebesitzerin gerade fazial unpässlich ist. Was für Zeiten in Zeiten moderner Technik!

Jay-Z Claims Copyright On Audio Deepfake Of Him Reciting Hamlet (TechDirt)

Der Barde, der einst von 99 Problemen rappte, hat das hundertste gelöst: Wie man lästige Deepfakes von sich auf YouToube loswird. Dort tauchte zuletzt eine Tondatei auf, in die computergenerierte Stimme von Jay-Z die berühmte Textzeile „Sein oder Nichtsein“ aus Shakespeares Hamlet vorträgt. Die Anwälte des Rappers beschwerten sich, die von ihm nie gesprochenen Textzeilen verletzten sein Urheberrecht. YouTube nahm die Aufnahme daraufhin runter. Nachdem es nun offenbar nicht mehr erlaubt ist, das Vorsprechen von Hamlet durch Jay-Z zu imitieren, wollen wir wenigstens ein fotorealistisches Deepfake nachliefern, wie seine Mitwirkung an dem Stück aussehen könnte:

