Was vom Tage übrig blieb

Undercover als Chatschreiberin: Falsche Flirts auf Dating-Plattformen (STRG_F)

STRG_F-Reporterin Nadia Kailouli hat als Chat-Schreiberin angeheuert und undercover ins Fake-Chat-Geschäft geschaut. Mit bezahlten Chatpartnern wecken so etwa Dating-Plattformen die Hoffnung auf die große Liebe.

So attackieren Zoom-Bomber private Videokonferenzen mit Kinderpornografie (Vice)

Sebastian Meineck und Paul Schwenn haben in der Zoom-Bombing-Szene recherchiert. Sie haben mit zwei minderjährigen Jungs gesprochen, die Meetings crashen, und mit Betroffenen, deren Videokonferenzen mit Missbrauchsdarstellungen gesprengt wurden. Auf Discord-Servern werden Links zu Konferenzen verteilt, die Szene ist groß.

Hundertfacher Ebay-Betrug: Polizei nimmt 27 Nachbarn fest (Hessenschau)

Nachbarschaftlicher Zusammenhalt gilt ja gemeinhin als sehr erstrebenswert. Im Frankfurter Nordend führte die Fraternisierung nun aber zu einer Razzia in 27 Wohnungen. Die Anwohner sollen sich zusammengetan haben, um im großen Stil mit Verkäufen auf Ebay und Ebay Kleinanzeigen zu betrügen. 200.000 Euro haben die mutmaßlichen Täter dabei angeblich zusammenbekommen.

Cybercrime is (often) boring: maintaining the infrastructure of cybercrime economies (University of Cambridge/University of Strathclyde)

Böswillige Hacker mit schwarzen Kapuzenpullis im Monitorlicht. In der Ecke liegen Pizza-Kartons, Nerf-Guns verschaffen Entspannung. Diese romantisiert-nerdige Klischee-Sicht auf Kyber-Kriminelle hat wenig mit der Realität zu tun, schreiben Wissenschaftler in einem Paper. Der Großteil der Jobs in der Kriminellen-Szene ist auch nicht spannender als ein durchschnittlicher Büro-Arbeitsplatz. Inklusive nervigem Support und bürokratisierter Langeweile.

