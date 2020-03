Was vom Tage übrig blieb

Warum die virale Infodemie tödlich ist (Social Media Watchblog)

Das Social Media Watchblog widmet die aktuelle Ausgabe seines Briefings der viralen „Infodemie“ rund um Corona, also all den Halbwahrheiten, Falschnachrichten und Lügen, die den Ausbruch begleiten. Welche Folgen das jenseits von Klopapier-Hamsterei haben kann und warum Menschen solche Geschichten überhaupt teilen, dazu bietet die Folge eine ausgezeichnete Übersicht – diesmal ohne Paywall und kostenfrei für alle.

Medical company threatens to sue volunteers that 3D-printed valves for life-saving coronavirus treatments (The Verge)

Die Geschichte ging Anfang der Woche durch die sozialen Medien und es ist kein Wunder: Die Story von freiwilligen Helfern in Italien, die mit 3D-Druckern ein wichtiges Ersatzteil für Beatmungsgeräte nachdruckten und so womöglich Leben retteten, ist genau das, wonach sich die Menschen in Zeiten der denkbar schlechtesten Nachrichtenlage sehnen. Die Herstellerfirma, die besagtes Teil nicht rechtzeitig liefern konnte (Kostenpunkt: 10.000 Euro), scheint das a) nicht mitbekommen zu haben oder will sich b) schnell noch die Rolle des Oberbösen in dieser Geschichte sichern. Sie wollte erst die Druckvorlage nicht rausrücken und hat dann damit gedroht, die freiwilligen Helfer wegen Patentverletzung zu verklagen. Vielleicht mal doch einen Blick auf Social Media werfen.

We Live in Zoom Now (New York Times)

Über Nacht sei die Videochat-Plattform Zoom zur sozialen Umgebung für Millionen von Menschen geworden, schreibt die New York Times. Alleine am Sonntag soll die Smartphone-App 600.000 Mal heruntergeladen worden sein. Während Börsenkurse sanken, habe sich der Wert der Firma auf 29 Milliarden US-Dollar gesteigert. In Zeiten der Corona-Krise findet mithilfe der Software in den Vereinigten Staaten, Italien oder Japan nun sogar Schulunterricht statt.

