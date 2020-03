Was vom Tage übrig blieb

Von der Leyen warnt vor Internet-Betrug in der Corona-Krise (SZ/dpa)

Die EU-Kommissionspräsidentin warnt vor Betrügern, die die Corona-Angst der Menschen ausnutzen, um Geschäfte zu machen. Die EU-Polizeibehörde Europol habe jüngst 4,4 Millionen Packungen nicht zugelassener Medikamente beschlagnahmt und 2.500 Links zu Websites oder Social-Media-Kanälen aus dem Netz entfernt. Grund genug eine Sonderedition des Tagesrückblicks zu erstellen: Die Corona-Crime-Compilation!

Verbrechen: Wie Kriminelle die Corona-Krise ausnutzen (SZ)

Guter Überblick für den Anfang: Die Enkeltrickser haben sich umgestellt und brauchen jetzt kein Geld mehr für Schicksalsschlagschulden, sondern für eine Corona-Behandlung. Experten(tm) schätzen übrigens, dass die Straßenkriminalität zurückgehen wird. Weil: Ist ja fast keiner mehr auf der Straße. Überraschend.

Cyberkriminelle nutzen Corona aus (BSI)

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt, dass gerade Phishing-Mails mit Corona-Thema im Umlauf seien. Etwa von der angeblichen Sparkasse, die Zugangsdaten von Kunden will, „um in Zeiten der Corona-Krise auch per Chat mit der Bank in Verbindung bleiben zu können“.

Hackers are targeting hospitals crippled by coronavirus (Wired)

Nicht, dass es schon – Sie wissen schon – genug wäre, Krankenhäuser mit Ransomware zu infizieren. Es geht immer noch einen Schritt ätzender. In Tschechien gab es etwa Angriffe auf das Krankenhaus vom Brno, eines der wichtigsten Corona-Testzentren im Land, und ein Sicherheitsforscher von Proofpoint berichtet von konzertierten Aktionen gegen gerade dringend benötigte Einrichtungen und Infrastrukturen. Immerhin: Teile der obskuren Szene wollen aufhören, Kliniken gezielt anzugehen, bis sich die Situation stabilisiert hat. Wäre auch für danach vielleicht nicht das Schlechteste…

Hamburgs Datenschützer leitet Prüfverfahren gegen Clearview ein (Spiegel)

Anfang des Jahres, vor einer langen Ewigkeit, war das umstrittene Gesichtserkennungs-Unternehmen Clearview AI für kurze Zeit das dominierende netzpolitische Thema. Das US-Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund drei Milliarden Bilder aus dem Internet und von sozialen Plattformen zusammenkopiert und nimmt diese Bilder als Basis für seine automatisierte Überwachungssysteme. Bis heute ist unklar, inwiefern die EU-Datenschutzgrundverordnung gegen solche Geschäftsmodelle helfen kann, wenn das Unternehmen bisher keine Niederlassung in der EU hat und sich nicht an europäische Kunden richtet. Jetzt probiert es der Hamburger Landesdatenschutzbeauftragte Johannes Caspar mit seinen Instrumenten, nachdem ein Hamburger CCC-Mitglied Beschwerde eingereicht hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe mal, dass Caspar Erfolg hat.

