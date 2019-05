Was vom Tage übrig blieb: In Brüssel cybert es mal wieder

Cyberangriffe: Rat kann jetzt Sanktionen verhängen (Rat der Europäischen Union)

Die EU-Staaten geben sich selbst die Möglichkeit, gemeinsam gegen Einzelpersonen oder Organisationen außerhalb der Union Sanktionen zu verhängen, wenn diese für Cyberangriffe verantwortlich gemacht werden. Bei Attacken übers Netz ist allerdings meist nicht klar zuordenbar, wer tatsächlich dahinter steckt. Die Einschätzung darüber beruht zumeist auf Geheimdienstinformationen, die sich kaum unabhängig überprüfen lassen. Der Rat lasse sich mit solchen Sanktionen vor den „Karren der Inlands- und Auslandsdienste in den Mitgliedstaaten“ spannen, warnt der linke Abgeordnete Andrej Hunko.

EU-Strafverfolger fordern Sicherheitslücken in 5G-Standards (FM4)

Der Anti-Terror-Koordinator der EU wünscht sich weniger IT-Sicherheit, nicht mehr, berichtet Erich Möchel auf der Webseite des Radiosenders FM4. In einem Dokument des Rates der EU-Staaten sei davon die Rede, die Möglichkeit zur Überwachung direkt in den neuen Mobilfunkstandard 5G einzubauen.

Disinformation war shifts ground ahead of EU elections (Financial Times)

Seit Monaten bereiten sich die EU-Staaten und Internetkonzerne mehr oder weniger gut auf die Bedrohung gezielter Desinformationskampagnen ausländischer Akteure bei der Europawahl vor, die in wenigen Tagen stattfindet. Doch die Desinformations-Spezialteams von Facebook, Twitter und Google fanden bisher wenig Anzeichen für großangelegte Fake-News-Kampagnen von außerhalb der EU, berichtet die Financial Times. Stattdessen sei in vielen Ländern vor allem Propaganda von einheimischen Rechtsaußen-Akteuren zu finden.

