https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/11/NPP-188-Blockchain-und-Nachhaltigkeit.mp3

Der Netzpolitik-Podcast Folge 188 ist ein Gespräch mit Marcus Dapp über Blockchain und Nachhaltigkeit. Marcus Dapp erforscht seit langem Offenheit, hat vor Jahren mehr Zeit gehabt, um auch hier bei uns Artikel zu veröffentlichen und arbeitet derzeit als Postdoctoral Researcher am Lehrstuhl Computational Social Science von Prof. Dirk Helbing an der ETH Zürich. Dort forscht er im Rahmen des EU-Projekts www.futurICT2.eu an neuen Anreizsystemen, um mithilfe der Blockchain Technologie und IoT nachhaltiges und soziales Verhalten zu fördern. An der ETH Zürich unterrichtet er auch „Digitale Nachhaltigkeit“.

1:00 Was ist die Blockchain und was hat Bitcoin damit zu tun?

5:20 Was sind Smart Contracts?

10:00 Blockchain und Stromverbrauch

11:30 Was sind „consensus mechanism“?

15:30 Was ist Nachhaltigkeit?

17:50 Was hat jetzt Nachhaltigkeit mit Blockchain zu tun?

28:00 Wie könnte eine Blockchain co2-Ausstoss verringern?

37:00 Gibt es viele Blockchains?

38:40 Kann ich auch meine eigene Blockchain auf meinem Server betreiben?

41:20 Braucht es gemeinwohlorientierte Infrastrukturen für Blockchains?

42:20 Was kann die Blockchain-Welt von Governance-Modelle in der Open-Source-Welt lernen?

45:00 Braucht man eigentlich eine Blockchain, um lokal Bäume zu pflanzen?

48:00 Führen Blockchain-Projekte für Nachhaltigkeit zu einer Ökonomisierung von sozialen Handeln?

51:20 Wie kann man an diesem Blockchain-Projekt mitmachen?

54:00 Wir nehmen auch Bitcoins als Spenden.

NPP ist der Podcast von netzpolitik.org. Hier ist der Link zum Download von NPP 188 als mp3-Datei. Ihr könnt den Podcast auch als OGG-Datei herunterladen oder bei Spotify abonnieren. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Und wir freuen uns über Bewertungen auf den üblichen Podcast-Portalen, denn mit vielen guten Bewertungen steigt die Sichtbarkeit.