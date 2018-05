rp18 – Der Kampf um die Zukunft der Arbeit

Der US-Soziologe Peter Frase macht eine Beobachtung: Bei jedem technologischen Wandel kommt es zu dem gleichen sozialen Konflikt. Wie schon bei der industriellen Revolution stellt sich aktuell bei der Automatisierung von Arbeit die Frage: Dient die neue Technologie der Lebensverbesserung oder der Unterdrückung? Darüber sprach Frase bei der re:publica 18 in einem Vortrag unter dem Titel: „Whose Future? Automation anxiety, ecological apocalypse, and the struggle for the future of labor“.

Wir finanzieren uns zu fast 100 % aus Spenden von Leserinnen und Lesern. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder einem Dauerauftrag.

Der Redakteur des US-amerikanischen Jacobin Magazine fing an mit dem Wandel der Arbeit seit der maschinellen Industrialisierung. Ähnlich wie heute wurde er von Angst vor den Maschinen – in manchen Fällen sogar direktem Widerstand, dem „Machine breaking“ – begleitet. Die Frage, wem die Maschinen dienen, nennt er „Automatisierungsangst“. Frase kommt zu dem Schluss, dass John Maynard Keynes mit seiner Prognose, dass die Menschheit heutzutage nur Freizeit und Wohlstand haben müsste, nicht Recht hatte.

Nicht der Einfluss der Technologie auf Arbeiter solle untersucht werden, sondern andersherum der Einfluss der Arbeiter auf Technologie. Frase hofft auf höhere Löhne durch erfolgreiche Arbeitskämpfe und den verstärkten Einsatz von Robotern in Fabriken. Entgegen der populären Auffassung würden Produktionsroboter die meisten Menschen nicht arbeitslos machen, sondern könnten die Arbeiter entlasten. Diese Prognose untermalt er mit der größer werdenden Kluft zwischen gemessener Produktivität und Reallöhnen.

„Pseudokommunismus Wikipedia“

So ist nicht jede Arbeit gleich: die eine langweilig, die andere anstrengend, beide mit der Möglichkeit der Vereinfachung, findet Frase. Die Automatisierung von Bürokratie sei etwa vorteilhaft. Auch Finanzbehörden und Versicherungen könnten automatisiert werden – ganz zum Vorteil der Arbeitenden. Den „Pseudokommunismus Wikipedia“, das kollaborative Arbeiten zum guten Leben für alle, sieht der Soziologe als exemplarisch für die Zukunft der Arbeit, in der keine kapitalistische Ordnung vorherrscht. Technische Probleme spricht er dabei nicht an und konzentriert sich auf die ökonomischen Aspekte.

All dies beschreibt er aus einer klar marxistischen Sicht und ruft zu einem neuen Klassenkampf, mehr Selbstbestimmung der Arbeitenden und seinem Verständnis des Kommunismus auf („Nicht wie in der Sowjetunion, sondern wie in Star Trek“). Als Beispiel für solch eine Bewegung nennt Frase das eigenständige und gemeinschaftliche Warten und Reparieren von Maschinen, wie es Bauern in den USA betreiben.