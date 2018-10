Redfish: Neuer Propagandasender von Russia Today aus Berlin

Neben Russia Today und Sputnik-Radio gibt es jetzt einen dritten russischen Propagandakanal in Berlin. Redfish soll wohl eher linke Zielgruppen mit ihren Themen ansprechen, nachdem Russia Today vor allem rechte Verschwörungstheoretiker adressiert.

Was mal wieder typisch ist: Auf der Webseite von Redfish findet sich keinerlei Hinweis auf den russischen Background. Es sei denn, man schaut sich an, welche Unternehmen noch an derselben Adresse gemeldet sind. Und wo die Verantwortliche im Impressum noch arbeitet. Und da kommt man bei Ruptly raus, dem russischen Propagandaunternehmen. T-Online hat dem mal hinterher recherchiert: Russlands heimliche Medienzentrale in Europa.

Die Selbstbeschreibung von Redfish klingt dabei nicht so, dass Russland dahinter steckt:

We are not driven by chasing clicks or trends — we are journalists who strive to be objective about where things stand. But we don’t claim to be neutral: our team has a proven track record of both supporting and covering struggles which challenge the exploitative global system that enslaves humankind and is destroying our planet.